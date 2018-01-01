Avrora Plus
Болгария, ул.Тутракан , 3 эт. 3, 8000 Бургас, Болгария
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2002
Языки общения
Русский, Български
Веб-сайт
ОписаниеАгентство “АВРОРА ПЛЮС” работает на болгарском рынке недвижимости более 15 лет, является членом НСНИ (Болгарская Ассоциация агентств недвижимости). Продажа и аренда городского и курортного жилья, домов, участков земли под застройку и бизнес недвижимости. Ассоциированный член: CEREAN, NAR, FIABCI. В апреле 2017 г. агентство ”АВРОРА ПЛЮС” награждена в рейтинге Росийского портала международной недвижимости: Homesoverseas, как лучшая фирма недвижимости в Болгарии, работающая на русскоязычном рынке.
Услуги- предварительные консультации; - организация поездок (визы, билеты, бронирование отеля/частного сектора); - русскоговорящие брокеры в течение всей процедуры выбора и покупки недвижимости; - полное юридическое сопровождение; - консультации смежных специалистов при необходимости (юрист, бухгалтер, аудитор, дизайнер, архитектор и др.); - помощь в получении ипотечных кредитов; - оформление ВНЖ и ПМЖ; - открытие и обслуживание фирмы; - любая необходимая и квалифицированная помощь во всем, с чем Вы столкнетесь после приобретения недвижимости (ремонт, меблировка, интерьерный и ландшафтный дизайн, телефонизация, адаптация и многое другое); - Фирма Аврора плюс предлагает своим клиентам услуги по текущему и основному ремонтам, отделке квартиры, а также полному оборудованию помещений и меблировке по выбору; - Rent a car;
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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