Avrora Plus

Агентство недвижимости в Болгарии «Оазис риэлти». В нашей собственной базе более 500 отличных проверенных объектов. Мы находимся в городе Несебре — это центр Южного побережья.

Продаем: квартиры, дома, инвестиционную недвижимость, первичку, вторичку. Помощь в получении банковских услуг (ипотека и т. д.).