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Магазины в Болгарии

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17 объектов найдено
Магазин в Святой Влас, Болгария
Магазин
Святой Влас, Болгария
Описание объекта: Жилой комплекс Sea Dreams, расположенный в курортном городе Святый Влас, п…
$189,068
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Nils Ott Real Estates
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Магазин 61 м² в Святой Влас, Болгария
Магазин 61 м²
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
#33829742 Готовый бизнес ! Стоматологический кабинет в Святом Власе .Цена: 211 000 евроНасел…
$243,509
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Магазин 170 м² в Несебр, Болгария
Магазин 170 м²
Несебр, Болгария
Площадь 170 м²
Этаж -1/4
#30986416 Помещение 170 кв. м. в новом НесебреЦена: 66 700 евроНаселённый пункт: ЦЕНТР НЕСЕБ…
$76,976
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TekceTekce
Магазин 89 м² в Несебр, Болгария
Магазин 89 м²
Несебр, Болгария
Площадь 89 м²
Этаж -1/5
ID 30475356Предлагается просторное коммерческое помещение под офис, магазин или любой другой…
$111,945
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Магазин 57 м² в Бургас, Болгария
Магазин 57 м²
Бургас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
ID 33399676 Стоимость: 166 700 евроНаселенный пункт: кв.Сарафово, г.БургасОбщая площадь мага…
$189,269
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Магазин 60 м² в София, Болгария
Магазин 60 м²
София, Болгария
Площадь 60 м²
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамбол…
$87,127
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Магазин 45 м² в Несебр, Болгария
Магазин 45 м²
Несебр, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж -1/4
ID 33624308 Общая площадь: 45 кв. м.Стоимость 79000 евро + НДС Этаж: 1 (Партер)Этап строител…
$91,171
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Магазин 134 м² в Равда, Болгария
Магазин 134 м²
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения для магазина, Равда Тип собственности: Коммерческая недвижимость Тип …
$156,293
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Магазин 22 м² в Святой Влас, Болгария
Магазин 22 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 22 м²
Этаж -1/5
ID 30261198Предлагается коммерческое помещение на первом этаже в новопостроенном торговом це…
$38,661
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Магазин 79 м² в Несебр, Болгария
Магазин 79 м²
Несебр, Болгария
Площадь 79 м²
Этаж -1/4
ID 30475352Предлагается просторное коммерческое помещение под офис, магазин или любой другой…
$99,250
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Магазин 17 м² в Lozenets, Болгария
Магазин 17 м²
Lozenets, Болгария
Площадь 17 м²
Этаж -1/5
#28124872 Предлагается магазин и земля 60 м2,на партерном этаже 5-ти этажного здания, в 200 …
$27,934
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Магазин 123 м² в София, Болгария
Магазин 123 м²
София, Болгария
Площадь 123 м²
$126,908
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Магазин в Несебр, Болгария
Магазин
Несебр, Болгария
Количество этажей 1
Предлагаем просторное коммерческое помещение в комплексе «Форум», курорт. Солнечный Берег. …
$63,840
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Магазин 60 м² в София, Болгария
Магазин 60 м²
София, Болгария
Площадь 60 м²
$70,309
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Магазин 191 м² в София, Болгария
Магазин 191 м²
София, Болгария
Площадь 191 м²
$165,281
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Магазин 52 м² в София, Болгария
Магазин 52 м²
София, Болгария
Площадь 52 м²
$29,205
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Магазин 700 м² в София, Болгария
Магазин 700 м²
София, Болгария
Площадь 700 м²
$789,628
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