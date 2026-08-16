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Жилье в Sofia City, Болгария

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София
250
Банкя
3
262 объекта найдено
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 170 м²
Этаж 3/6
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Он продает четырехэтажную квартиру с ACT 16 на манастирских …
$438,403
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 90 м²
$154,629
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Квартира в Pancharevo, Болгария
Квартира
Pancharevo, Болгария
Площадь 253 м²
Представляем вам комплекс из пяти односемейных таунхаусов, в тихом и спокойном районе Софии …
$635,350
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 64 м²
$251,464
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 102 м²
Этаж 2/9
Никаких комментариев от покупателя!!! СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатна…
$232,922
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Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
$179,044
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Агентство «Квадрат» рады предложить вам трехкомнатную квартиру в районе Обеля 2 в исключител…
$109,287
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Квартира 2 спальни в София, Болгария
Квартира 2 спальни
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
$346,674
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Квартира 1 комната в София, Болгария
Квартира 1 комната
София, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
$52,318
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 78 м²
$270,442
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 149 м²
$705,759
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Дом 7 комнат в София, Болгария
Дом 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Площадь 330 м²
$334,835
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
$91,847
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 70 м²
Представляем вашему вниманию самый новый проект в городе София от инвестора с 15-летним опыт…
$225,368
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Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$133,702
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Студия 1 комната в София, Болгария
Студия 1 комната
София, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/9
Отдельно стоящий жилой дом с двумя отдельными входами А и Б и двумя подземными уровнями с об…
Цена по запросу
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Дом в Vladaya, Болгария
Дом
Vladaya, Болгария
$585,886
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 164 м²
$596,633
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Квартира 2 спальни в София, Болгария
Квартира 2 спальни
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Описание объекта: Мы предлагаем комфортабельную трёхкомнатную квартиру в центральном районе …
$474,258
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Квартира 1 спальня в София, Болгария
Квартира 1 спальня
София, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
$209,254
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 135 м²
Описание объекта: Мы представляем эксклюзивно отреставтрированную и полностью меблированную …
$568,182
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
$189,531
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Площадь 131 м²
$117,685
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Никаких обязательств покупателя! СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная ква…
$350,687
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Дом 6 комнат в София, Болгария
Дом 6 комнат
София, Болгария
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном квартале Дра…
$290,656
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Дом 3 комнаты в Банкя, Болгария
Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 3
Площадь 200 м²
$267,403
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 68 м²
$264,511
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 70 м²
$183,853
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Таунхаус в София, Болгария
Таунхаус
София, Болгария
$987,176
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 93 м²
Этаж 5/7
Никаких обязательств покупателя! СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Он продает однокомнатную кв…
$234,428
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Типы недвижимости в Sofia City

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Sofia City, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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