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Жилье в Старозагорской области, Болгария

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Мыглиж
6
574 объекта найдено
Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
Меблированный апартамент с 1-й спальней в закрытом комплексе с удобствами в курортном поселк…
$63,944
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Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
Площадь 41 м²
Новейший жилой комплекс (мини-городок) с множеством удобств в новом районе Бургаса   Опи…
$78,748
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Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
Дом с участком в тихом и спокойном поселке Кошарица, 3 км от знаменитого курорта Солнечный б…
$61,619
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Квартира в Мыглиж, Болгария
Квартира
Мыглиж, Болгария
Площадь 65 м²
$186,102
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Квартира в Мыглиж, Болгария
Квартира
Мыглиж, Болгария
Площадь 110 м²
Комплекс современных таунхаусов всего в 1 км от курорта Солнечный берег   Местоположение…
$215,085
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира - Оазис мира рядом с Солнечным пляжем В живописном уголке Болгарии, …
$48,679
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Мыглиж, Болгария
Квартира
Мыглиж, Болгария
Площадь 86 м²
Azur Aqua 2 — это роскошный комплекс с потрясающей морской панорамой, расположенный в самом …
$350,568
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Квартира в Мыглиж, Болгария
Квартира
Мыглиж, Болгария
Площадь 41 м²
Апартаменты в жилом комплексе с бассейном в спокойном поселке Кошарица, в 3 км от песчаных п…
$48,257
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Дом 12 комнат в Старозагорская область, Болгария
Дом 12 комнат
Старозагорская область, Болгария
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Самарский район 1. Упакованные измененными окнами. Отдельно имеется гаражная подвальная маст…
$259,715
НДС
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Болгарский Эксперт
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Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
Площадь 38 м²
Новый жилой комплекс с удобствами в динамично развивающемся районе Бургаса Местоположени…
$71,114
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwAheloy,PołudnioweWybrzeżeПредлагаем на продажу дв…
$61,205
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Квартира 3 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Двухкомнатный дом в Venera Palace, Солнечный берег Просторные интерьеры, роскошные удобства…
$192,122
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Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
Новый жилой комплекс с бассейном в Варне, район Ален мак   Местоположение Ален Мак – т…
$97,085
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия в Солнечном Берегу идеальное расположение и комфорт жизни Продажа компактной и функц…
$48,679
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Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
Площадь 66 м²
$187,116
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Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
Предлагаем красивый, полностью меблированный трехэтажный дом с видом на море в Варне, распол…
$784,771
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSvetiVlas,południowewybrzeżeКомплекс «Радуга 1» р…
$76,357
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Квартира в Мыглиж, Болгария
Квартира
Мыглиж, Болгария
Площадь 63 м²
Новый панорамный жилой комплекс в Варне, в районе Аспарухово   Местоположение Район Ас…
$99,789
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Квартира в Мыглиж, Болгария
Квартира
Мыглиж, Болгария
Площадь 63 м²
Новейший современный 7-этажный жилой комплекс в Бургасе, в динамично развивающемся районе Ма…
$112,420
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Квартира 4 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 4 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: Квартира в Несебре, Южное побережье Комплекс «Посейдон -…
$368,799
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с одной спальней на Солнечном пляже Солнечный берег - это уникальное место, где со…
$68,584
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира – Комфорт в тихом районе Сен-Влас Квартира с видом на бассейн в Сент…
$81,816
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира на ул. Влас, Южное побережье Комплекс «Лазур 1»…
$129,152
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Равде, Южное побережье Riviera Fort Beach - п…
$86,538
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Солнечном Берегу, Южное побережье Комплекс «Л…
$50,312
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Святом Власе, южное побережье Пляж Трявна рас…
$84,027
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Квартира 3 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: Квартира в Несебре, Южное побережье Комплекс «Эстебан» р…
$184,607
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Ахелое, Южное побережье Предлагаем на продажу…
$49,794
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира в Святом Власе для требовательных Мы представляем уникальную возможн…
$96,818
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSłonecznymBrzegu,PołudnioweWybrzeżeРоскошный жило…
$72,097
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