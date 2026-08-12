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Многоуровневые квартиры в Болгарии

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Бургасская область
18
Несебр
3
Святой Влас
8
Ахелой
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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19 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
Предлагаем просторный, стильно обставленный трёхкомнатный мезонет с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ…
$320,409
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море на пер…
$177,632
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру-мезонет с частичным видом на море…
$177,632
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LDV InvestLDV Invest
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Несебр, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/6
Предлагаем меблированную двухкомнатную квартиру-мезонет в комплексе «Гербер Резиденс 3», кур…
$77,005
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Несебр, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 3/4
🏠 ПРОСТОР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: 4-КОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В SUNNY DAY 3 Предлагаем к продаже редки…
$129,431
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
🏛️ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕЗОНЕТ В VILLA FLORENCIA (СВЕТИ …
$319,790
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
✦ ANTONIA: Потрясающая двухуровневая квартира с огромными террасами! Предлагаем вашему вн…
$121,364
НДС
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 2/3
🏔️ ЗАГОРОДНЫЙ ЛЮКС И ПРОСТОР ТАУНХАУСА: ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ МЕЗОНЕТ ПО ПЕРЕУСТУПКЕ В ЖК GRAND V…
$203,644
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с видом на море на первой линии в…
$175,295
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторную, стильно меблированную многокомнатную квартиру с частичным видом на мо…
$279,168
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Несебр, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 5/6
🏛️ ДВУХЭТАЖНЫЙ МЕЗОНЕТ В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ С 4 ТЕРРАСАМИ: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АПАРТАМЕНТ В GRAND KA…
$284,231
НДС
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 3
✦ ARTHUR: Пятикомнатный пентхаус в трех уровнях — воплощение роскоши в Святом Власе! Пред…
$669,437
НДС
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2/5
🏛️ ДВОРЦОВЫЙ СТИЛЬ И ТИШИНА ВНУТРЕННЕГО САДА: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ МЕЗОНЕТ В ЖК ARTHUR (…
$348,448
НДС
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/6
✦ ARTUR: Эксклюзивный 5-комнатный пентхаус с панорамой 360° в Святом Власе! Предлагаем ва…
$344,720
НДС
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Равда, Болгария
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Равда, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 5/6
Предлагаем просторную, роскошно меблированную двухэтажную многокомнатную квартиру в комплекс…
$379,729
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ахелой, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 5/7
Предлагаем просторную меблированную многокомнатную квартиру-мезонет с ПЕРВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в…
$410,327
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
🌊 ПАНОРАМА МОРЯ И ДВА УРОВНЯ КОМФОРТА: РОСКОШНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ТАУНХАУС В BAY VIEW VILLAS (К…
$114,272
НДС
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Банкя, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
ABOUT THE PROJECT Evergreen Bankya is a boutique residential complex that blends a peacef…
$271,848
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Предлагаем просторный меблированный пентхаус с ВИДОМ НА МОРЕ и ГОРЫ в комплексе «Антония» в …
$327,275
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Параметры недвижимости в Болгарии

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