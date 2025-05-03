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Дома с видом на море в Болгарии

София
30
Бургасская область
200
Добричская область
43
София
40
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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Поселок "Синеморец Виллидж" – идеальное место для тех, кто ищет роскошный отдых на берегу мо…
$319,416
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Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Площадь 250 м²
Прекрасный дом с участком и панорамным видом на море в Святом Власе. Цена: 378 000 € Площад…
$390,531
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