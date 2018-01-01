CARE ESTATE BG
Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години.
Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване на сделки.
Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:
Брокерские услуги по покупке недвижимости
Брокерские услуги по продаже недвижимости
Юридические консультации в отношении недвижимости
Подготовка всех необходимых документов для признания сделки
Проверки на наличие обременений недвижимости
Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов
Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ
Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.
Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.
Мы - агентство недвижимости CARE ESTATE BG, работающее на рынке недвижимости более пяти лет.
Наше агентство оказывает высокопрофессиональную помощь при купле-продаже и аренде недвижимости, гарантируя клиенту максимальную безопасность и спокойствие во время и после заключения сделки.
Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:
Брокерские услуги по покупке недвижимости
Брокерские услуги по продаже недвижимости
Юридические консультации в отношении недвижимости
Подготовка всех необходимых документов для признания сделки
Проверки на наличие обременений недвижимости
Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов
Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ
Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.
Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.