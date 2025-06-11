Коттеджный посёлок 🏡 Victoria Casa — Бутик-комплекс из 17 стильных домов в Поморие, Болгария

Victoria Casa — это современный жилой комплекс, сочетающий комфорт, функциональность и стильный дизайн. Здесь каждый дом спроектирован с заботой о вашем удобстве и уюте.
📌 Основная информация
Категория: Вторичная продажа
Тип: Дом
Общая площадь: 116 м²
Площадь участка: 166 м²
Этажей: 2
Вид из окон: На сад
Регион: Поморие, Болгария
Цена: 209 000 €
Цена за м²: уточняется
✨ Преимущества комплекса
🔹 2, 3 или 4 спальни — подойдут для семьи любого размера
🌳 Собственный дворик — ваше личное пространство на свежем воздухе
🚗 Частная парковка — 1 или 2 места на дом
🏠 Возможность постройки внешнего склада
🏊♂️ Общий бассейн — для отдыха и летнего освежения
🛠️ Этапы строительства
⏳ Срок строительства: 20 месяцев с момента запуска проекта
📍 О локации
Victoria Casa находится в зеленой и тихой части региона Поморие, недалеко от моря и всей необходимой городской инфраструктуры. Это идеальный баланс между природной гармонией и городской функциональностью.
💳 Услуги и оплата
Комплекс предлагает гибкие условия покупки. Также доступны наличные формы оплаты.