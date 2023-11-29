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Жильё в Nesebar, Болгария

Святой Влас
450
Obzor
29
1 478 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€121,500
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Языки общения: Deutsch
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€69,900
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Kaiser
Языки общения: Deutsch
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€39,900
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Kaiser
Языки общения: Deutsch
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 4
ID 32307108Price: 41,500 eurosLocation: Sunny BeachRooms: 2Total area: 52 sq. m.Terrace: 1Fl…
€41,500
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 6
ID 32238610Price: 58,500 eurosLocality: Sunny BeachRooms: 2Total area: 62 sq. mFloor: 6Suppo…
€58,500
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Квартира 2 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 4
# 32300860 Apartment with 1 bedroom and sea view in the closed complex Melia 9, Ravda. The c…
€64,000
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Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 4
ID 32289288Price: 78,000 eurosLocality: Saint VlasRooms: 3Total area: 70 sq. m.Floor: 4/6Mai…
€78,000
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 34 м²
Этаж 1
ID 32306932Cost: 37,000 eurosLocality: Sveti VlasTotal area: 34 sq.m.Floor: ground floorRoom…
€37,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
1 bedroom apartment in Sunny Day 5 complex in Sunny Beach, Bulgaria, #32300328Price: 34 000 …
€34,000
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж -1
ID32289098For sale is offered:One-bedroom apartment in Apostille 1 Sunny BeachPrice: 27000 e…
€27,000
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Квартира 2 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Этаж 4
One bedroom apartment in Viyana complexID 32289028 Price: 66 000 euroLocation: NessebarRooms…
€66,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 6
ID 32300212Cost: 69,000 eurosLocality: Sunny BeachRooms: 2Total area: 86 sq. m.Floor: 6/6Mai…
€69,000
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 32 м²
Этаж 2
ID 32303180Price: 41,500 eurosLocality: Sunny BeachRooms: 1Total area: 32 sq. m.Floor: 2/6Ma…
€41,500
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 38 м²
Этаж 1
ID 32302922 Price: 46600 eurosLocation: Sveti Vlas Rooms: 1 Total area: 38 sq. m. Floor: 1 o…
€46,600
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Квартира 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж 3
#32294174 Locality: Sunny Beach,3-room apartment. Total area: 112 sq.mFloor: 3Price: 88,900 …
€88,900
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Квартира 3 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Этаж 2
ID 32297392Total area: 86 sq. m.Cost: 83,300 euroSupport fee: 10 euro per sq m per yearFloor…
€83,300
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
ID32290856For sale is offered:One-bedroom apartment in Apostille-Apostille Grand Hotel Sveti…
€88,000
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж -1
ID32285974For sale is offered:One-bedroom apartment in Apostille 1 Sunny BeachPrice: 25000 e…
€25,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Этаж 5
Spacious one-bedroom apartment in Peter House, Sunny Beach #32296670 Price: 74 500 euroLocat…
€74,500
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 2
ID 32292080Cost: 67,000 eurosLocality: Saint VlasRooms: 2Total area: 57 sq. m.Floor: 2Mainte…
€67,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
1 bedroom apartment in Kamelia Garden complex in Sunny Beach, Bulgaria ID 32295204 Price: 49…
€49,500
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 5
ID 32291940Price: 59,000 eurosLocality: Sunny BeachRooms: 2Total area: 45 sq. m.Floor: 5Main…
€59,000
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 40 м²
Этаж -1
Studio in complex Sky dreams 40 sq.m 42 000 euro in Sveti Vlas, Bulgaria#32296320 Price: 42 …
€42,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 2
ID 32260432Price: 42,500 eurosLocality: s. KosharitsaRooms: 2Total area: 62 sq. m.Floor: 2Ma…
€42,500
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Квартира в Ravda, Болгария
Квартира
Ravda, Болгария
Площадь 34 м²
Этаж 2
#32033266Locality: S. RavdaRooms: 1Total area: 40.74 sq.m. Annual support fee: 550 eurosThe …
€45,600
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Этаж 3
ID 32292114Cost: 63,440 euros.Locality: Saint VlasRooms: 2Floor: 3Total area: 70 sq. m.Suppo…
€63,440
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Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Этаж 5
ID 32288850 Cost: 135,000 euros Total area: 136 sq. m. Rooms: 3 Floor: 5 Terrace: 1 Support …
€135,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Этаж -1
ID 32301436Cost: 29,500 eurosRooms: 2Total area: 36 sq. m.Number of floors: ground floor/6Ma…
€29,500
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Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Площадь 23 м²
Этаж -1
ID 32301256Location: Sunny BeachCost: 19,900 eurosRooms: 1Total area: 23 sq. m.Number of flo…
€19,900
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж 3
We're ready to file !1 bedroom apartment with sea view in Majestic Beach in Sunny Beach, Bul…
€77,900
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Типы недвижимости в Nesebar

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Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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