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Коттеджи в Болгарии

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Коттедж 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивно!!!  Новые дома по технологии ФАХВЕРК, с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ и ГОРЫ , в жи…
$414,816
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