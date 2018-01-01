Hit Properties
Болгария, Зорница 47 блок, вх.5
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Описание
Болгария – страна с невысоким уровнем доходов и неоднородной инфраструктурой, что не мешает ей оставаться в списке наиболее привлекательных для инвестиций в недвижимость государств. Спросом она пользуется не только у белорусов, россиян и украинцев, повышенный интерес в последнее время проявляют жители Германии и Израиля.
Активной продаже квартир в Болгарии способствует:
- теплый, благоприятный климат;
- доступные цены;
- высокая доходность аренды;
- широкий выбор вариантов вторичного жилья и в новостройках.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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