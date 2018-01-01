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Hit Properties

Болгария, Зорница 47 блок, вх.5
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Hit Properties
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
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Описание

Болгария – страна с невысоким уровнем доходов и неоднородной инфраструктурой, что не мешает ей оставаться в списке наиболее привлекательных для инвестиций в недвижимость государств. Спросом она пользуется не только у белорусов, россиян и украинцев, повышенный интерес в последнее время проявляют жители Германии и Израиля.

Активной продаже квартир в Болгарии способствует:

  • теплый, благоприятный климат;
  • доступные цены;
  • высокая доходность аренды;
  • широкий выбор вариантов вторичного жилья и в новостройках.
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Мы специализируемся на строительстве, продаже и управлении недвижимостью, расположенной на красивых морских, горнолыжных и спа-курортах в Болгарии.

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Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов, соответствовать их желаниям, возможностям и идеям.

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Наши основные преимущества:

Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация; Богатая база объектов недвижимости; Собственные эксклюзивные объекты; Самые выгодные условия сделки; Полное сопровождение и послепродажное обслуживание; Компетентные сотрудники и офисы в разных странах; Организация семинаров, поездок и мероприятий; Выгодное и надежное сотрудничество.
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