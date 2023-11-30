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Жильё в Варненская область, Болгария

Бяла
36
Dolni Chiflik
14
Avren
3
176 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме от застройщика. Жилой комплекс находится в непосредствен…
€82,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Двухкомнатная квартира от застройщика с видом на море. Новый дом расположен в районе Изгрев …
€95,850
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Квартира с одной спальней в тихом и спокойном месте г. Варна. Жилой комплекс находится недал…
€69,100
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Апартамент с одной спальней от застройщика. Дом расположен в тихом и спокойном районе города…
€80,250
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 3
ID 32161420For sale is offered:One-bedroom apartment in G. ByalaPrice: 56000 euroLocation: G…
€56,000
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с одной спальней в Варне, в динамично развивающемся районе Пчелина   Преиму…
€79,100
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Квартира в Золотые Пески, Болгария
Квартира
Золотые Пески, Болгария
Студия в 80 метрах от популярного пляжа „Кабакум“, Варна Местоположение Студия находи…
€71,300
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Новый меблированный апартамент в комплексе с бассейном с минеральной водой, г. Варна Ме…
€241,500
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Просторный апартамент с отделкой под ключ в элитном районе Варны - Евксиноград.   Преи…
€172,500
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 101 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€164,521
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 87 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,164
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Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 93 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,396
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Квартира 4 спальни в Byala, Болгария
Квартира 4 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 4
Площадь 179 м²
Этаж 5
ID 32078638Price: 90,820 euros, promotion until 30.11.2023 (after the price will be 100,000 …
€90,820
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Квартира 2 спальни в Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 3
ID 32081628Price: 58,100 eurosLocality: ByalaRooms: 2Area: 59.05 sq.m.Floor: 3Maintenance fe…
€58,100
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Квартира в Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
Площадь 37 м²
Этаж 2
ID 31344038Price: 41,750 eurosLocality: ByalaRooms: 1Area: 37.12 sq.m.Floor: 2nd floorMainte…
€41,750
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Дом в Kamenar, Болгария
Дом
Kamenar, Болгария
€229,000
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Квартира 3 спальни в Byala, Болгария
Квартира 3 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
ID 31774596Spacious and bright 3-room apartment with stunning sea views.Cost: 97,500 eurosLo…
€97,500
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 2
Площадь 57 м²
2-х комнатная квартира в уникальном комплексе на Золотых песках! Цена снижена! Квартира в ун…
€98,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Комплекс находится на самом морском берегу в Варне – третьем по величине городе в Болгарии и…
€102,298
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца  в тихом и  живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Квартира двушка в круглогодичном комплексе,Золотые пески,г.Варна. Квартира на 2 этаже.Площад…
€61,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Современный элитный комплекс находится в 20 метрах от пляжа в сердце курорта Золотые Пески –…
€82,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
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Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu в Варненская область, Болгария
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Двухэтажный дом в местности Евксиноград, Варна. Местоположение дома обеспечивает быстрый и л…
€180,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Комплекс находится в Золотых Песках – жемчужине черноморского побережья Болгарии. Курорт рас…
€68,675
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Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Курорт Золотые пески расположен в 18км от Варны, среди природного парка Золотые пески, объяв…
€120,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Комплекс расположен в 2 км от известнейшего болгарского морского курорта «Золотые пески», в …
€64,688
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Новопостроенный частный дом с асфальтированным доступом, подходит для постоянного проживания…
€410,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 315 м²
Частный, элегантный дом класса люкс в г.Варна Распределение дома: Первый этаж: фитнес, сануз…
€395,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€138,000
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Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

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