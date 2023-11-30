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Болгария
Жилая
Варненская область
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
2
72 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме от застройщика. Жилой комплекс находится в непосредствен…
€82,300
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
2
77 м²
Двухкомнатная квартира от застройщика с видом на море. Новый дом расположен в районе Изгрев …
€95,850
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Варненская область, Болгария
2
52 м²
Квартира с одной спальней в тихом и спокойном месте г. Варна. Жилой комплекс находится недал…
€69,100
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
2
67 м²
Апартамент с одной спальней от застройщика. Дом расположен в тихом и спокойном районе города…
€80,250
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Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
2
66 м²
3
ID 32161420For sale is offered:One-bedroom apartment in G. ByalaPrice: 56000 euroLocation: G…
€56,000
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Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с одной спальней в Варне, в динамично развивающемся районе Пчелина Преиму…
€79,100
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Квартира
Золотые Пески, Болгария
Студия в 80 метрах от популярного пляжа „Кабакум“, Варна Местоположение Студия находи…
€71,300
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Квартира
Варна, Болгария
Новый меблированный апартамент в комплексе с бассейном с минеральной водой, г. Варна Ме…
€241,500
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Квартира
Варна, Болгария
Просторный апартамент с отделкой под ключ в элитном районе Варны - Евксиноград. Преи…
€172,500
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Квартира
Варна, Болгария
101 м²
BOTANIC GARDEN - новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€164,521
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Квартира
Варна, Болгария
87 м²
BOTANIC GARDEN - новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,164
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Квартира
Варна, Болгария
93 м²
BOTANIC GARDEN - новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости…
€157,396
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Квартира 4 спальни
Byala, Болгария
4
179 м²
5
ID 32078638Price: 90,820 euros, promotion until 30.11.2023 (after the price will be 100,000 …
€90,820
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Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
2
59 м²
3
ID 32081628Price: 58,100 eurosLocality: ByalaRooms: 2Area: 59.05 sq.m.Floor: 3Maintenance fe…
€58,100
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Квартира
Byala, Болгария
37 м²
2
ID 31344038Price: 41,750 eurosLocality: ByalaRooms: 1Area: 37.12 sq.m.Floor: 2nd floorMainte…
€41,750
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Дом
Kamenar, Болгария
€229,000
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Квартира 3 спальни
Byala, Болгария
3
83 м²
3
ID 31774596Spacious and bright 3-room apartment with stunning sea views.Cost: 97,500 eurosLo…
€97,500
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
2
57 м²
2-х комнатная квартира в уникальном комплексе на Золотых песках! Цена снижена! Квартира в ун…
€98,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
2
60 м²
Комплекс находится на самом морском берегу в Варне – третьем по величине городе в Болгарии и…
€102,298
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
4
230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца в тихом и живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
2
73 м²
Квартира двушка в круглогодичном комплексе,Золотые пески,г.Варна. Квартира на 2 этаже.Площад…
€61,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
1
65 м²
Современный элитный комплекс находится в 20 метрах от пляжа в сердце курорта Золотые Пески –…
€82,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
5
320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
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Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
Варненская область, Болгария
5
120 м²
Двухэтажный дом в местности Евксиноград, Варна. Местоположение дома обеспечивает быстрый и л…
€180,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
1
41 м²
Комплекс находится в Золотых Песках – жемчужине черноморского побережья Болгарии. Курорт рас…
€68,675
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Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Золотые Пески, Болгария
2
63 м²
Курорт Золотые пески расположен в 18км от Варны, среди природного парка Золотые пески, объяв…
€120,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Золотые Пески, Болгария
1
50 м²
Комплекс расположен в 2 км от известнейшего болгарского морского курорта «Золотые пески», в …
€64,688
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
4
240 м²
Новопостроенный частный дом с асфальтированным доступом, подходит для постоянного проживания…
€410,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
5
315 м²
Частный, элегантный дом класса люкс в г.Варна Распределение дома: Первый этаж: фитнес, сануз…
€395,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
4
4
178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€138,000
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