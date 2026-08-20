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Что дает покупка дома или квартиры в Варне иностранному инвестору?
Купить недвижимость в Варне - это возможность проживать на популярном болгарском курорте с живописной природой и развитой инфраструктурой. Приобретенный объект может также приносить хорошую прибыль от сдачи в аренду на протяжении всего купального сезона.
Какие нужно оплатить налоги и сборы иностранцам, планирующим купить жилье в Варне?
При покупке необходимо уплатить только один налог - муниципальный. Его величина 1,5%-3,5% от стоимости недвижимости в Варне. Сборов предусмотрено два - нотариальный (0,1%-1% от цены объекта) и регистрационный (0,1%).
Где наиболее выгодно купить недвижимость в Варне от собственника?
Лучшими районами считаются Левски, Чайка и Бриз. Это центральные локации города, хорошо подходящие для проживания и сдачи жилья в аренду.
По каким ценам в среднем продается варненская недвижимость?
Стоимость кв. метра в старом фонде составляет 700-1500 евро. За квадрат новых квартир и домов просят от 1500 до 2000 евро. Объекты, расположенные у побережья, могут стоить на 10% дороже других предложений на рынке.