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Пентхаусы в Болгарии

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27 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Описание объекта: Мы предлагаем вам эксклюзивный трёхкомнатный пентхаус в престижном комплек…
$168,500
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Пентхаус в Несебр, Болгария
Пентхаус
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Описание объекта: Мы предлагаем Вам современную двухкомнатную пентхаус-апартамента в эксклюз…
$125,951
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальный пентхаус в роскошном комплексе Porto Paradiso…
$347,135
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TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Несебр, Болгария
Пентхаус 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 7/7
🏡 Роскошные апартаменты в премиальном комплексе 📏 Площадь: 250 кв.м (из них 70 кв.м лоджи…
$227,820
НДС
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Пентхаус в Несебр, Болгария
Пентхаус
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам современную 3-комнатную пентхаус-апартаменты в популярно…
$324,559
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Пентхаус в Равда, Болгария
Пентхаус
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 197 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам пентхаус в Oasis в Равде, Болгария. Входная зона оснащен…
$240,569
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Пентхаус в Равда, Болгария
Пентхаус
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Описание объекта: Это просторная и стильная двухэтажная трёхкомнатная квартира на втором эта…
$209,639
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Пентхаус 3 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6/6
КАСАДАС 4: Престижный пентхаус в самом сердце семейного курорта!Мы предлагаем, чтобы апартам…
$153,853
НДС
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Болгарский Эксперт
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Пентхаус в Бургас, Болгария
Пентхаус
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Описание объекта: Эксклюзивный суперлюксовый пентхаус (1000 м²) с панорамным видом на море в…
$1,63 млн
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивно большую 4-комнатную пентхаус-квартиру в комплекс…
$142,667
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Пентхаус 3 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/6
✦ HARMONY SUITES 3: Просторный пентхаус с видом на бассейн в элитном семейном комплексе! …
$163,305
НДС
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Описание объекта: Таунхаус на первой линии моря с садом и панорамным видом Мы предлагаем п…
$329,733
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Пентхаус в Несебр, Болгария
Пентхаус
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Описание объекта: Эксклюзивный 4-комнатный пентхаус с сауной и большой крышей-террасой в Aph…
$280,724
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 8/8
👑 ПЕНТХАУС НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ С ПАНОРАМОЙ МОРЯ: ГРАНДИОЗНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В ЖК «…
$346,536
НДС
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Описание объекта: Этот ультраэксклюзивный дизайнерский пентхаус расположен в самом первом ря…
$1,15 млн
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Пентхаус в Несебр, Болгария
Пентхаус
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Описание объекта: Эксклюзивная пентхаус-квартира в Sweet Homes 2 - Солнечный берег, Болгария…
$317,474
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Описание объекта: Мы представляем вам исключительную трёхкомнатную пентхаус-аппартаменты в п…
$280,724
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Пентхаус 3 комнаты в Равда, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 5/6
✦ OASIS: Роскошный пентхаус на первой линии с панорамным видом на море! Предлагаем эксклю…
$293,613
НДС
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 143 м²
$132,718
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторный, стильно обставленный пентхаус с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе «Орх…
$383,741
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…
$1,64 млн
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
$1,09 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/6
К продаже апартамент с 2 спальнями в lux complex Prestige Fort♥️ Первая линия моря! Прямой…
$243,555
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Пентхаус 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Пентхаус 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/6
Очаровательная резиденция в 100 м от моря, в бальнеологическом курортном городе Поморие  …
$81,996
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Пентхаус в Болгария
Пентхаус
Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 4
Предлагается к покупке просторный и полностью меблированный пентхаус в комплексе «Old House»…
$158,020
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Пентхаус в Болгария
Пентхаус
Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5
Продается пентхаус в элитном комплексе «Malkata Vodenitsa», расположенном всего в 300 метрах…
$307,906
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Пентхаус 4 комнаты в Равда, Болгария
Пентхаус 4 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторный меблированный многокомнатный мезонет с ВИДОМ НА МОРЕ в жилом доме в по…
$154,994
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Параметры недвижимости в Болгарии

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