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Болгария
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Bansko
Жильё в Bansko, Болгария
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14 объектов найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
4
3
423 м²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up are of 423 sq.m. – co…
€1,19 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
5
3
225 м²
Bestay Property presents to your attention a new project of a chalet with a built up are of…
€511,000
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Квартира с Spalni
Банско, Болгария
74 м²
1
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
€37,000
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Квартира
Bansko, Болгария
Уютно меблированная студия с верандой в комплексе с удобствами, Банско Местоположение…
€40,500
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Квартира
Dobrinishte, Болгария
79 м²
Апарт-отель класса „супер люкс“ с идеальным местоположением в известном курортном городе Б…
€67,000
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Квартира
Bansko, Болгария
3 930 м²
Предлагаем Вашему вниманию оборудованный отель 4* в горнолыжном курорте Банско Мест…
€2,75 млн
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Квартира
Bansko, Болгария
56 м²
Предлагаем Вам эксклюзивный комплекс закрытого типа, состоящий из апартаментов класса люкс…
€41,850
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Квартира
Bansko, Болгария
96 м²
Жилой комплекс, работающий круглый год, расположен в одном из наиболее красивых горных мас…
€75,412
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Квартира
Dobrinishte, Болгария
2 714 м²
Учaсток 2714 квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км от Бан…
€294,000
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Квартира 1 спальня с Spalni
Bansko, Болгария
2
1
67 м²
Эта двухкомнатная квартира находится в комплексе Vihren Palace, рядом с гондолой, полность…
€38,000
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Дом 3 комнаты с Spalni
Bansko, Болгария
3
140 м²
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско. Дом со вкусом оформлены, тепло и у…
€65,000
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Квартира 3 спальни с Spalni
Bansko, Болгария
3
2
205 м²
Приготовьтесь стать современным домом отдыха, наполненным роскошью и практичностью. Сегодн…
€212,000
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Дом
Bansko, Болгария
180 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско. Площадь бу…
€216,000
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Квартира 1 спальня
Bansko, Болгария
2
1
64 м²
€66,000
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