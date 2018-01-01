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My Sunny Bulgaria

Болгария, Svilengrad 6500, str. Parijka Komuna №7A
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My Sunny Bulgaria
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.mysunnybulgaria.com
Описание

«MySunnyBulgaria» — молодая и стремительно развивающаяся команда профессионалов. Наше агентство выступает в роли посредника в сделках по купле-продаже и аренде всех видов недвижимости (жилой, коммерческой, офисной, промышленной, земельных участков и домов), а также предоставляет услуги по управлению и внедрению инвестиций в сфере недвижимости для болгарских и иностранных компаний. Мы располагаем собственной обширной базой данных и постоянно обновляем информацию о продаже и аренде местной недвижимости.

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С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет.

Мы специализируемся на строительстве, продаже и управлении недвижимостью, расположенной на красивых морских, горнолыжных и спа-курортах в Болгарии.

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