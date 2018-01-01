My Sunny Bulgaria

Добро пожаловать в Universal Property Group! Мы команда мотивированных профессионалов в сфере недвижимости, и мы гордимся нашим обширным опытом на болгарском рынке!

С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет.

Мы специализируемся на строительстве, продаже и управлении недвижимостью, расположенной на красивых морских, горнолыжных и спа-курортах в Болгарии.