IBG REAL ESTATES LTD

О нас
IBG Real Estates работает на рынке недвижимости с 2007 года, и у нас есть сотни объектов недвижимости, которые продаются в основном не болгарским гражданам. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, которая отвечает их чаяниям.
Наша миссия состоит в том, чтобы организовать весь процесс приобретения от начала до самого конца и в большинстве случаев даже после этого.
У нас есть офисы в городе Русе и на Солнечном берегу.
Мы снимем стресс с процесса покупки и продажи.
Мы сосредоточены на предоставлении качественной информации - фактов, фотографий, цен и советов - для каждой недвижимости, которую мы представляем. В IBG Real Estates вы не найдете сильных продавцов, которые просто не в нашем стиле. Мы понимаем, что потребности и желания в недвижимости варьируются от человека к человеку.
Именно поэтому мы в IBG Real Estate верим в индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем личное внимание, которое позволяет нам помочь вам наилучшим образом, когда дело доходит до покупки, аренды или продажи недвижимости.