IBG REAL ESTATES LTD

Об агентстве

О нас

IBG Real Estates работает на рынке недвижимости с 2007 года, и у нас есть сотни объектов недвижимости, которые продаются в основном не болгарским гражданам. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, которая отвечает их чаяниям.

Наша миссия состоит в том, чтобы организовать весь процесс приобретения от начала до самого конца и в большинстве случаев даже после этого.

У нас есть офисы в городе Русе и на Солнечном берегу.