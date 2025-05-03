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IBG REAL ESTATES LTD

Болгария, Несебр
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
2 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
ibgrealestates.com
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Об агентстве

О нас

IBG Real Estates работает на рынке недвижимости с 2007 года, и у нас есть сотни объектов недвижимости, которые продаются в основном не болгарским гражданам. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, которая отвечает их чаяниям.

Наша миссия состоит в том, чтобы организовать весь процесс приобретения от начала до самого конца и в большинстве случаев даже после этого. 

У нас есть офисы в городе Русе и на Солнечном берегу. 

Услуги

Мы снимем стресс с процесса покупки и продажи.

Мы сосредоточены на предоставлении качественной информации - фактов, фотографий, цен и советов - для каждой недвижимости, которую мы представляем. В IBG Real Estates вы не найдете сильных продавцов, которые просто не в нашем стиле. Мы понимаем, что потребности и желания в недвижимости варьируются от человека к человеку.
Именно поэтому мы в IBG Real Estate верим в индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем личное внимание, которое позволяет нам помочь вам наилучшим образом, когда дело доходит до покупки, аренды или продажи недвижимости.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Europe/Sofia)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 414 объектов
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Агентство недвижимости IBG предлагает на продажу меблированную двухкомнатную квартиру, распо…
$69,589
Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/6
🏡 Апартаменты с 2 спальнями в комплексе Elitonia 3, Равда IBG Real Estate рада предложить эт…
$99,364
Квартира 3 комнаты в Tankovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Tankovo
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
🏡 Меблированная 2-комнатная квартира в Sunny Day 6, Солнечный берег 🌞 IBG Real Estates рада …
$52,187
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
Отремонтированная квартира 1+1 на продажу | Holiday Fort Club, Солнечный берег IBG Недвижимо…
$83,837
Дома
Смотреть все 66 объектов
Дом 3 комнаты в Novo Botevo, Болгария
Дом 3 комнаты
Novo Botevo
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
🏠 Новый одноэтажный дом с 2 спальнями 📍 24 км от Добрича | 55 км от Варны 🏡 Характеристики н…
$91,583
Дом 4 комнаты в Bata, Болгария
Дом 4 комнаты
Bata
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
🏡 Двухэтажный дом на продажу в селе Бата, Бургас IBG Real Estates рада представить этот очар…
$204,122
Дом 3 комнаты в Balchik, Болгария
Дом 3 комнаты
Balchik
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот кирпичный дом с 2 спальнями и 2 в…
$165,690
Дом 4 комнаты в Bobovets, Болгария
Дом 4 комнаты
Bobovets
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
IBG Недвижимость рада предложить на продажу этот прекрасный дом, расположенный всего в 5 км …
$280,630
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Офис 29 м² в Несебр, Болгария
Офис 29 м²
Несебр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/6
🏢 Сладкий дом 4, Солнечный берег Предлагаем на продажу офис площадью 29 кв.м. в элитном закр…
$52,202
Склад 24 м² в Несебр, Болгария
Склад 24 м²
Несебр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж -1/6
🏠 Меблированная студия на продажу | Blue Summer, Солнечный берег 📍 Расположение: в центре С…
$24,103
Офис 220 м² в Ruse, Болгария
Офис 220 м²
Ruse
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 5/5
IBG Real Estate рада предложить вам этот меблированный большой офис, расположенный на 5 этаж…
$1,031
Отель 450 м² в Равда, Болгария
Отель 450 м²
Равда
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Отель на продажу | Месторасположение Prime в Равде | 450 м2 🌟 Инвестиционные возможности в с…
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