  2. Болгария
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Болгарии

Nesebar
2
Бургасская область
3
Pomorie
1
Клубный дом Элит Несебр
Несебр, Болгария
от
$86,669
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 54–84 м²
2 объекта недвижимости 2
Новостройка от застройщика для круглогодичного проживания! Не более пяти минут от прекрасного пляжа и в идеальном месте! Без платы за обслуживание!!! В доме пять этажей + один цокольный этаж. 20 квартир, 20 парковочных мест, 20 складов. В здании один подъезд и будет установлен один качествен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.0
86,359
Квартира 2 комнаты
84.0
134,336
Застройщик
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
Pomorie, Болгария
от
$243,661
Victoria Casa — это современный жилой комплекс, сочетающий комфорт, функциональность и стильный дизайн. Здесь каждый дом спроектирован с заботой о вашем удобстве и уюте. 📌 Основная информация Категория: Вторичная продажа Тип: Дом Общая площадь: 116 м² Площ…
Агентство
Invest Cafe
Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Kosharitsa, Болгария
от
$384,727
Год сдачи 2026
Grand Luxury Home — это эксклюзивный жилой проект, предлагающий одноэтажные и двухэтажные дома класса люкс в стиле Japandi — гармоничном сочетании японского минимализма и скандинавской функциональности. Простор, продуманные планировки и передовые технологии создают идеальную среду для жизни …
Агентство
Invest Cafe
