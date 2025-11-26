Квартира в новостройке в Равде с Т Маркетом №86

Новый жилой дом в Равде с круглогодичным магазином Т Маркет

Проект №86



📍Болгария🇧🇬

📍Равда



Комплекс:

—Без таксы поддержки

—Большое количество паркомест

—Магазин Т Маркет в доме

—Хорошее качество строительства, только кирпич, без газобетона

—Продуманный ландшафтный дизайн

—Начало строительства 01.10.2026 года

—Сдача конец 2028 года



Апартаменты:

—Квартиры сдаются с черновой или чистовой отделкой

—Хорошие планировки

—Светлые апартаменты

—Студии от 51,5м2

—Двушки от 65м2

—Трёшки от 100м2



Цены:

—Цена за м2 на черновой отделке от 1050м2

—Цена за м2 на чистовой отделке от 1230м2



—Студии от 60 180€

—1+1 от 75 231€

—2+1 от 123 553€

—Паркоместа 15 000€

—Рассрочка до конца 2028 года

—Первый взнос 30%



Схема оплаты:

—3000€ депозит

—30% Первый взнос в сентябре 2026 (За две недели перед началом строительства)

—40% на Акт 14 (≈Август 2027)

—30% на Акт 16 (Конец 2028)