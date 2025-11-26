Квартира в новостройке в Равде с Т Маркетом №86

Новый жилой дом в Равде с круглогодичным магазином Т Маркет
Проект №86
📍Болгария🇧🇬
📍Равда
Комплекс:
—Без таксы поддержки
—Большое количество паркомест
—Магазин Т Маркет в доме
—Хорошее качество строительства, только кирпич, без газобетона
—Продуманный ландшафтный дизайн
—Начало строительства 01.10.2026 года
—Сдача конец 2028 года
Апартаменты:
—Квартиры сдаются с черновой или чистовой отделкой
—Хорошие планировки
—Светлые апартаменты
—Студии от 51,5м2
—Двушки от 65м2
—Трёшки от 100м2
Цены:
—Цена за м2 на черновой отделке от 1050м2
—Цена за м2 на чистовой отделке от 1230м2
—Студии от 60 180€
—1+1 от 75 231€
—2+1 от 123 553€
—Паркоместа 15 000€
—Рассрочка до конца 2028 года
—Первый взнос 30%
Схема оплаты:
—3000€ депозит
—30% Первый взнос в сентябре 2026 (За две недели перед началом строительства)
—40% на Акт 14 (≈Август 2027)
—30% на Акт 16 (Конец 2028)