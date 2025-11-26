Квартира в новостройке в Равде с Т Маркетом №86

Равда, Болгария
$69,762
ID: 36649
In CRM: 86
Дата обновления: 17.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Деревня
    Равда
  • Адрес
    Nesebr

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый жилой дом в Равде с круглогодичным магазином Т Маркет
Проект №86

📍Болгария🇧🇬
📍Равда

Комплекс:
—Без таксы поддержки
—Большое количество паркомест
—Магазин Т Маркет в доме
—Хорошее качество строительства, только кирпич, без газобетона
—Продуманный ландшафтный дизайн
—Начало строительства 01.10.2026 года
—Сдача конец 2028 года

Апартаменты:
—Квартиры сдаются с черновой или чистовой отделкой
—Хорошие планировки
—Светлые апартаменты
—Студии от 51,5м2
—Двушки от 65м2
—Трёшки от 100м2

Цены:
—Цена за м2 на черновой отделке от 1050м2
—Цена за м2 на чистовой отделке от 1230м2

—Студии от 60 180€
—1+1 от 75 231€
—2+1 от 123 553€
—Паркоместа 15 000€
—Рассрочка до конца 2028 года
—Первый взнос 30%

Схема оплаты:
—3000€ депозит
—30% Первый взнос в сентябре 2026 (За две недели перед началом строительства)
—40% на Акт 14 (≈Август 2027)
—30% на Акт 16 (Конец 2028)

