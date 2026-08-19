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Жилье в Balchik, Болгария

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квартиры
41
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13
54 объекта найдено
Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 45 м²
Новостроящееся здание в Балчике с прекрасным видом на море Местоположение Здание будет …
$63,326
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Квартира 4 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 4 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 3/3
ID 33567720 На продажу предлагается: Трехэтажная виллы с панорамным видом на море в Балчик Ц…
$202,000
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Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Площадь 26 м²
Апартаменты в новопостроенном жилом доме в курортном поселке Кранево, в 30 км от Варны   …
$49,411
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Дом 5 комнат в Rogachevo, Болгария
Дом 5 комнат
Rogachevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
#30402716 Населенный пункт: поселок Рогачево, Балчик.Общая площадь участка: 2 457 кв.мЗдания…
$842,765
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Вилла в Balchik, Болгария
Вилла
Balchik, Болгария
Количество спален 4
Площадь 2 450 м²
Описание объекта: Продается недавно построенный дом по высоким стандартам ЕС. Расположенный …
$233,171
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Balchik, Болгария
Дом 4 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 757 м²
Этаж 1/3
ID 33554890 На продажу предлагается: Три трехэтажные виллы с панорамным видом на море в Балч…
$617,544
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LDV InvestLDV Invest
Дом 8 комнат в Obrochishte, Болгария
Дом 8 комнат
Obrochishte, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Вилла Sorrento Italiana - роскошная вилла с видом на море с бассейном, гаражами и двумя неза…
$601,038
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Gurkovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Gurkovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить на продажу этот одноэтажный дом, расположенный в большой и очень хорошо р…
$39,445
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/5
IBG Недвижимость рада предложить эту полностью меблированную и оборудованную однокомнатную к…
$80,087
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Мы рады предложить этот очаровательный однокомнатный мезонет, расположенный в небольшом и ух…
$96,870
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 73 м²
Жилой комплекс в городе Балчик на северном черноморском побережье Болгарии Местоположение…
$140,626
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Комфортный меблированный апартамент с 1-й спальней в закрытом комплексе, расположенном в 5 к…
$73,245
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Дом 5 комнат в Kranevo, Болгария
Дом 5 комнат
Kranevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Этаж 3/4
#27360946 Предлагается два этажа дома в селе Кранево, обл. Добрич, в тихом живописном месте …
$252,898
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Дом 6 спален в Bezvoditsa, Болгария
Дом 6 спален
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 6
Площадь 1 200 м²
Описание объекта: Хороший, большой дом на 2 уровнях, расположенный в довольно деревне с мест…
$187,474
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Bezvoditsa, Болгария
Вилла
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 430 м²
Описание объекта: Видео: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI На продажу выставлены два дома, постр…
$216,678
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Nils Ott Real Estates
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Квартира в Rogachevo, Болгария
Квартира
Rogachevo, Болгария
Меблированный дом в коттеджном комплексе всего в 25 км от Варны Местоположение Комплекс…
$165,674
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 73 м²
Комплекс расположен всего в нескольких минутах от центра Балчика и пляжа, в непосредственной…
$89,878
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Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 3/4
Мы рады представить эту красиво отремонтированную квартиру-мезонет, расположенную в очароват…
$167,297
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Tsarkva, Болгария
Квартира
Tsarkva, Болгария
Современный новый дом с удобствами в живописной местности недалеко от города Балчик   Ме…
$249,091
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Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Здание на 8 квартир в Кранево с бассейном, барбекю, 2 офисами. Общая площадь здания 563,84 …
$719,199
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Дом 4 комнаты в Liahovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Liahovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мы рады представить вам этот очаровательный одноэтажный дом, расположенный в хорошо развитой…
$82,645
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Мы рады предложить на продажу эту просторную двухкомнатную квартиру, расположенную на 5-м эт…
$103,709
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 3/5
IBG Недвижимость рада представить эту большую и элегантную двухкомнатную квартиру, расположе…
$138,279
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Senokos, Болгария
Квартира
Senokos, Болгария
Новопостроенный дом с удобствами и участком в спокойном  селе, в 15 км от черноморского горо…
$183,853
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада представить эту красивую однокомнатную квартиру, расположенную на втор…
$66,966
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/5
Мы рады предложить эти апартаменты с двумя спальнями, расположенные на 2-м этаже в Lighthous…
$62,979
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Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Площадь 53 м²
Новое современное здание с видом на море и парк в курортном поселке Кранево, в 28 км от Варн…
$63,587
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Дом в близости от Ботанического сада города Балчик, 40 км от Варны   Местоположение До…
$180,207
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада предложить вам эту красивую однокомнатную квартиру, расположенную на 2…
$49,647
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 98 м²
Закрытый жилой комплекс в городе Балчик на северном черноморском побережье Болгарии Место…
$108,833
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Параметры недвижимости в Balchik, Болгария

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