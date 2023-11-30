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Жильё в Balchik, Болгария

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17 объектов найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village set …
€198,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village 8 km…
€170,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этот эксклюзивный комплекс закрытого типа находится в городе Балчик, внепосредственной близо…
€90,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Элитный жилой комплекс закрытого типа, расположенный в природном парке, в непосредственной б…
€189,000
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Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Balchik, Болгария
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Balchik, Болгария
Комнаты 1
Площадь 81 м²
Предлагаем Вашему вниманию  первый жилой гольф - курорт в Болгарии и самый уникальный проект…
€141,010
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Balchik, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Предлагаем Вашему вниманию  первый жилой гольф - курорт в Болгарии и самый уникальный проект…
€163,246
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Balchik, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/5
Мы рады предложить эту квартиру с двумя спальнями, расположенную на 2 этаже в Lighthouse Gol…
€54,000
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Дом 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balchik, Болгария
Дом 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balchik, Болгария
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…
€280,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Balchik, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Balchik, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates рада предложить вашему вниманию этот двухэтажный дом-близнец, расположенный…
€159,900
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balchik, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balchik, Болгария
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Вид на море! 4-х местный красивый дом с садом Продается дом с 160 кв. жилой площади на учас…
€159,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
3 кровати, 2 баня с видом на море 5 км к морю IBG Real Estates рада предложить прекрасный о…
€205,000
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Хороший дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, всего в 5 км от моря IBG Real Estates рада …
€148,000
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Двухспальный апартамент в новопостроенном жилом здании в городе Балчик, всего 100 м от мор…
€88,900
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 403 м²
Дом в курортной зоне города Балчик с панорамным видом на море. Преимущества -отличное …
€179,000
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 170 м²
Это элитный жилой комплекс закрытого типа, расположенный в природном парке, в непосредстве…
€189,000
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 50 м²
Элитный апарт-комплекс с современным Спа-центром на первой линии моря живописного города Б…
€176,260
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 79 м²
€26,995
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