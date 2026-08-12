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Квартиры-студии в Болгарии

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Бургасская область
144
Несебр
69
Святой Влас
46
Pomorie
3
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149 объектов найдено
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/5
Вот профессиональное объявление для объекта в одном из самых популярных и элитных комплексов…
$78,573
НДС
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Студия 1 спальня в Несебр, Болгария
Студия 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Площадь 33 м²
$69,277
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Студия 1 комната в Pomorie, Болгария
Студия 1 комната
Pomorie, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
⚓ ПОМОРИЕ: УЮТНАЯ СТУДИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ Предлагаем к продаже функционал…
$68,019
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 6
💎 ПРЕМИУМ-УЮТ В MARVEL DELUXE: СТУДИЯ С ВЫХОДОМ К ЗЕЛЕНИ 💎 Предлагаем к продаже стильную …
$59,809
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную однокомнатную квартиру в жилом доме с низкими коммунальными платежами …
$73,606
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Студия в Господиново, Болгария
Студия
Господиново, Болгария
$45,250
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Студия 1 спальня в Несебр, Болгария
Студия 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Площадь 33 м²
$57,703
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/10
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Королевский пляж Бар…
$86,883
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/4
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Sunny Day 6 на курорте Солнечный…
$36,247
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Жилой комплекс «Хармони Сьютс Монте Карло» является превосходным представителем премиум-клас…
$71,467
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/8
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Majestic на ПЕРВОЙ ЛИ…
$57,000
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
✦ SUN CITY 1: Просторная квартира в спокойной части Солнечного Берега! Предлагаем вашему …
$81,107
НДС
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Студия 1 комната в Равда, Болгария
Студия 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
✨ ПРЕСТИЖ И УЮТ В EMERALD BEACH RESORT: ВАША СТУДИЯ В РАВДЕ Предлагаем к продаже стильную…
$44,644
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
АФРОДИТА 1: Уютная студия с теплым полом в Солнечном Береге! Предлагаем вашему вниманию с…
$64,277
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$71,063
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/6
✦ ROYAL SUN: Просторная студия в одном из самых популярных комплексов! Комплекс «Royal Su…
$74,988
НДС
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Студия 1 комната в Варна, Болгария
Студия 1 комната
Варна, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
Прямое предложение от строительной компании — без посредников и лишних переплат. Hills — …
$73,609
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Hotel Invest
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Студия 1 комната в Nesebar, Болгария
Студия 1 комната
Nesebar, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру на ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в комплексе …
$111,820
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Студия 1 комната в Равда, Болгария
Студия 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в новом жилом доме БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ…
$46,298
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Студия 1 комната в Равда, Болгария
Студия 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторную однокомнатную квартиру без мебели «под ключ» в новом жилом доме БЕЗ ПЛ…
$41,785
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Студия 1 спальня в Несебр, Болгария
Студия 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Площадь 31 м²
$57,702
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Родина 1», Свети Вла…
$83,599
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/5
🌊 ПЕРВАЯ ЛИНИЯ: СТУДИЯ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ В СВЕТИ-ВЛАСЕ Предлагаем к продаже эксклюзивную…
$105,546
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
✦ MACON: Уютная студия с панорамным видом на море и горы! Предлагаем вашему вниманию комп…
$80,225
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Сoлнечный бeрег   📍800 м от мoря Студия с сoбствeнным двоpикoм Этаж: 0 ( сутеpин…
$56,535
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
🌴 ИДЕАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ: БОЛЬШАЯ СТУДИЯ НА 3 ЭТАЖЕ В ЖК TARSIS NOVA…
$52,372
НДС
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/6
🏗️ ПЕРСПЕКТИВА И КОМФОРТ: MAGNOLIA 10 — СТАРТ ПРОДАЖ Представляем новый этап развития поп…
$70,604
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с видом на море в комплексе «Прем…
$112,829
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Студия 1 комната в Бургас, Болгария
Студия 1 комната
Бургас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/6
Предлагаем просторную однокомнатную квартиру без мебели в новом жилом комплексе «Меден Рудни…
$52,273
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную, стильно меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Gardenia Hil…
$82,132
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Параметры недвижимости в Болгарии

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