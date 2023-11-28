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41 объект найдено
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
1
1
36 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€39,900
1
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Агентство
Kaiser
Языки общения: Deutsch
+497663311050
oxanakaiser@ymail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ravda, Болгария
1
1
47 м²
5/6
IBG Real Estates is pleased to offer this spacious studio with sea view located on the 5th f…
€51,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
25 м²
1/4
For sale is a studio located on the ground floor in complex Sunny Day 3, Sunny Beach. The co…
€25,950
1
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
27 м²
1/6
Studio for sale in Gerber 3 Sunny Beach, 450 meters to the beach IBG Real Estates offers …
€32,000
1
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
32 м²
1/4
IBG Real Estates предлагает на продажу студию, расположенную на первом этаже в комплексе Sun…
€22,000
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Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
3
2
95 м²
2/6
IBG Real Estates предлагает на продажу эту полностью меблированную квартиру с двумя спальням…
€75,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
35 м²
3/6
IBG Real Estates предлагает на продажу эту меблированную студию, расположенную на третьем эт…
€55,900
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Солнечный берег, Болгария
1
1
26 м²
1/2
Студия на продажу в комплексе Sunny Day 3, Санни Бич. Комплекс находится не более чем в 10 м…
€23,500
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
2
1
66 м²
1/5
IBG Real Estates рада предложить эту меблированную двухкомнатную квартиру, расположенную на …
€49,990
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Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Болгария, Болгария
3
1
97 м²
2/6
IBG Real Estates предлагает на продажу квартиру с двумя спальнями в Гардения Хиллз, Санни Би…
€70,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Болгария, Болгария
1
1
37 м²
1/6
Мы рады предложить на продажу эту меблированную однокомнатную квартиру, расположенную на пер…
€42,500
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Болгария
1
1
50 м²
1/6
Продается студия, расположенная на первом этаже с прямым доступом к зеленым зонам в комплекс…
€35,800
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Студия
Солнечный берег, Болгария
25 м²
€23,900
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
31 м²
2/4
IBG Real Estates предлагает на продажу меблированную студию, расположенную на 2 этаже в комп…
€19,500
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
31 м²
2/4
IBG Real Estates offers for sale a furnished studio located on the 2нд floor in complex Sunn…
€23,500
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ravda, Болгария
1
1
42 м²
2/6
IBG Real Estates offers for sale this furnished studio apartment, located on the 2nd floor i…
€53,500
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
47 м²
2/5
IBG Real Estates offers for sale this bright and spacious studio, located on the 2nd floor i…
€36,500
1
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
37 м²
1/5
IBG Real Estates предлагает на продажу эту меблированную студию с балконом, расположенную на…
€36,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
32 м²
2/6
IBG Real Estates рада предложить эту меблированную и оборудованную студию, расположенную на …
€35,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
34 м²
2/6
IBG Real Estates предлагает на продажу эту стильную студию, расположенную на втором этаже в …
€41,600
1
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
42 м²
2/6
IBG Real Estates рада предложить эту просторную студию, расположенную на 2-м этаже в Афродит…
€46,500
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
38 м²
IBG Real Estates рада предложить студию, расположенную на 4-м этаже в комплексе Orchid Fort …
€38,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
33 м²
2/6
IBG Real Estates предлагает на продажу студию с балконом, расположенную на 2 этаже здания с …
€35,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
38 м²
1/6
Отремонтированная студия с видом на бассейн на Сансет Бич 4, Санни Бич IBG Real Estates пре…
€41,000
1
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чайка, Болгария
1
1
46 м²
2/11
Студия SEA view в Берлине Golden Beach, Золотые пески IBG Real Estates рада предложить эту …
€46,500
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
1
1
31 м²
3/7
Меблированная новая студия на вилле Сардиния, Свети Влас Мы рады предложить эту меблирова…
€41,990
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
1
1
40 м²
3/5
Вид на море / Пул Студия в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам э…
€49,500
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ravda, Болгария
1
1
45 м²
6/6
Меблированная студия на верхнем этаже с балконом в Emerald Beach Resort & SPA ***** Ravda E…
€49,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
42 м²
4/6
Студия с балконом в Sweet Homes 1, Санни Бич IBG Real Estates предлагает на продажу эту кра…
€45,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
1
1
40 м²
1/6
Студия на первом этаже с видом на бассейн в Санни Дрим, Санни Бич IBG Real Estates предлага…
€42,000
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