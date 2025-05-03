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Квартиры с видом на море в Болгарии

Bansko
7
София
479
Святой Влас
25
Бургасская область
2315
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64 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$155,603
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Добро пожаловать в комфортабельную однокомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже ко…
$66,122
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$129,513
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 82 м²
Просторная двухкомнатная квартира с большой террасой и захватывающим видом на море, располож…
$127,077
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Комфортабельная однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже комплекса в курортном…
$64,985
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Hayat
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 104 м²
Большая квартира с ремонтом, мебелью и бытовой техникой в комплексе на первой линии в Равде.…
$113,646
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем  стильную квартиру на первой линии моря в Святом Власе, с видом на самый роскошны…
$162,287
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Спецификация комплекса «Эллизиум 2» Технические характеристики и особенности * Тип диз…
$85,649
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Квартира 2 комнаты в Бургас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/7
75000 евро 69,79 м кв  Елените, Талиана бич, свой бассейн, лежаки, дальше через два ша…
$79,233
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Комплекс, расположенный на берегу моря в тихой южной бухте, представляет собой рай для тех, …
$98,149
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Hayat
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 100 м²
Просторная квартира с двумя спальнями, общей площадью 100 м², расположенная на 2 этаже с бок…
$134,308
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Hayat
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБ…
$87,093
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 7/7
🥇Болгария, предлагаю Вашему вниманию квартиру на Солнечном берегу, которая расположена в ком…
$111,450
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Бургас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/7
Однокомнатная квартира ,70 м кв , 6500 евро,  Елените, Талиана бич, свой бассейн, лежа…
$73,950
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$172,799
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 48 м²
Продается апартамент с одной спальней, расположенный на 4 этаже в курортном городке Равда. …
$73,870
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторные трехкомнатные апартаменты с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в строящемся комп…
$123,404
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GINY DOM
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Квартира 2 комнаты в Бургас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Фемели Резорт* новый жилой комплекс, расположен в престижном районе Сарафово в Бургасе, на в…
$85,679
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Квартира 1 комната в Равда, Болгария
Квартира 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$70,214
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
Fort Noks Grand Resort / Форт Нокс Гранд Резорт, Святой Влас Просторный апартамент (1+1) …
$86,506
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в жил…
$96,900
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GINY DOM
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 85 м²
Эта великолепная квартира с панорамным видом на море расположена на 7 этаже и имеет общую пл…
$96,486
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Hayat
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Квартира 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Предлагаем на продажу уникальную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море в комплек…
$115,343
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Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 77 м²
Этот великолепный апартамент с одной спальней, расположенный на 7-м этаже комплекса, подарит…
$123,978
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Hayat
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 50 м²
Просторная двухкомнатная квартира с потрясающим видом на море в комплексе, расположенном в г…
$82,848
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$156,748
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$260,820
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/4
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$131,350
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