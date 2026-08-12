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Продажа офисных помещений в Болгарии

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13 объектов найдено
Офис 42 м² в Несебр, Болгария
Офис 42 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/6
Современный офис — комплекс Vigo Panorama, Несебр Мы рады предложить на продажу современный …
$128,300
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IBG REAL ESTATES LTD
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Офис 105 м² в Святой Влас, Болгария
Офис 105 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
🏢 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СВЯТОМ ВЛАСЕ: ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ОБЪЕКТ Предлагаем к продаже пр…
$258,863
НДС
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Болгарский Эксперт
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Офис 42 м² в Несебр, Болгария
Офис 42 м²
Несебр, Болгария
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
✦ Офис в квартале Чайка: Идеальное пространство для вашего бизнеса на Солнечном Берегу! П…
$74,787
НДС
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Болгарский Эксперт
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TekceTekce
Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег в Несебр, Болгария
Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем просторные коммерческие помещения в курортном городе Солнечный Берег. Помещ…
$117,901
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Офис 44 м² в Ruse, Болгария
Офис 44 м²
Ruse, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Мы рады предложить этот яркий и функциональный офис в аренду, расположенный на 5-м этаже ухо…
$303
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IBG REAL ESTATES LTD
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ОФИС НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ в Несебр, Болгария
ОФИС НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ
Несебр, Болгария
Площадь 20 м²
Идеальное предложение для старта вашего бизнеса или выгодной инвестиции в одном из самых поп…
$46,690
НДС
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Болгарский Эксперт
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Офис 12 м² в Ruse, Болгария
Офис 12 м²
Ruse, Болгария
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 2/2
Мы предлагаем офис площадью 12 кв.м., расположенный на 2 этаже очаровательного аристократиче…
$60
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IBG REAL ESTATES LTD
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Офис 34 м² в Ruse, Болгария
Офис 34 м²
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 2
Мы предлагаем офис площадью 34 кв.м., расположенный на 2 этаже очаровательного аристократиче…
$150
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IBG REAL ESTATES LTD
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Офис в комплексе «Золотые мечты», курорт «Солнечный берег». в Несебр, Болгария
Офис в комплексе «Золотые мечты», курорт «Солнечный берег».
Несебр, Болгария
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Предлагаем просторный офис без мебели в комплексе «Золотые мечты» на курорте Солнечный Берег…
$97,773
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Офис 67 м² в София, Болгария
Офис 67 м²
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 67 м²
$68,449
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Офис 59 м² в София, Болгария
Офис 59 м²
София, Болгария
Число комнат 1
Площадь 59 м²
$60,906
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Офис 100 м² в София, Болгария
Офис 100 м²
София, Болгария
Число комнат 1
Площадь 100 м²
$62,197
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Офис 36 м² в София, Болгария
Офис 36 м²
София, Болгария
Число комнат 1
Площадь 36 м²
$37,959
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