Три дома в Болгарии, которые могут стать вашей дачей. Цены — до €99,000

Курортная недвижимость Болгарии пользуется небывалом спросом среди инвесторов и сейчас стоимость «квадрата» составляет от €500 до €1000. Но, если рассмотреть вариант покупки дома в Болгарии внутри страны, то цены будут значительно приятнее. Мы выбрали три дома на некотором удалении от знаменитых пляжей и курортных городов, и эти дома вполне могут стать отличной альтернативой дачи.

Дом площадью 94 м² за €77,000

Всего в 20 километрах от курорта Солнечный берег и его золотого песчаного пляжа продается отдельно расположенный дом общей площадью 94 кв.м. При этом до международного аэропорта Бургаса всего около 35-40 минут на машине.

На фотографиях в объявлении можно увидеть уютный дом с хорошим ремонтом, который отлично подойдет для дачи или летнего домика. Конечно, жилье подходит и для круглогодичного проживания. Дом состоит из просторной гостиной с кухней, столовой с прямым выходом на веранду, ванной комнаты, двух спален и гаража. Продавец указывает, что коттедж продается вместе с мебелью и всей бытовой техникой.

Дом расположен на собственном земельном участке общей площадью 185 кв.м. внутри коттеджной застройки на 6 вилл. На территории комплекса есть красивый зеленый и ухоженный сад с бассейном.

Деревня, в которой расположен этот дом, по словам продавца, хорошо развита и имеет всю необходимую инфраструктуру: магазины, регулярный автобусный транспорт, местный ресторан, интернет, цифровое телевидение, кабинет врача, пекарню и т.д.

Дом площадью 163 м² за €99,000

Дом с Spalni Kosharitsa, Болгария € 99,000 163 м² 12 Этаж

В небольшой болгарской деревне Кошарица выставлен на продажу дом общей площадью 163 кв.м. Коттедж находится на территории закрытого жилого комплекса. По словам продавца, прекрасная архитектура комплекса удивительно вписывается в ландшафт местности, которая его окружает. Сама же деревня Кошарица — это небольшое село у подножия балканских гор с вековыми лесами и прекрасными видами на море.

Общая площадь дома — 163 кв.м. На первом этаже коттеджа – просторная терраса с барбекю и выходом к бассейну, гостиная с камином, совмещённая с кухонной зоной, прачечная с гардеробной, кладовка, санузел. На втором этаже есть две спальни с ванными комнатами в каждой спальне и выходом на общий балкон. В комнатах установлены кондиционеры, в ванных комнатах — душевые кабины.

В объявлении указано, что комплекс идеально подходит для круглогодичного проживания, однако он отлично подойдет и для тех покупателей, которые планируют приезжать в дом несколько раз в год. Все остальное время дом можно сдавать в аренду — коттедж меблирован и полностью готов к использованию. С территории комплекса открывается вид на курорт Солнечный берег, море, старый город Несебр.

Дом площадью 140 м² за €65,000

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В небольшой деревне Горица, в юго-восточной части Болгарии продается дом общей площадью 140 кв.м. Это абсолютно новый монолитно-кирпичный коттедж, который был построен в 2012 году. Дом стоит на земельном участке общей площадью около 150 кв.м.

Планировка двухэтажного коттеджа включает на первом этаже большую гостиную с кухонной и столовой зонами, совмещенный санузел, террасу с выходом в сад. На втором этаже – три спальни, совмещенный санузел, террасу к двум спальням. В доме сделан ремонт — не хватает лишь мебели и бытовой техники. Есть возможность установить камин в гостиной (дымоход предусмотрен). В доме проведены центральное водоснабжение и канализация.

Коттедж расположен на территории закрытого жилого комплекса из шести однотипных домов. Общая территория комплекса — 35 соток. На территории предусмотрены паркоместа для каждого дома, фруктовые и плодовые деревья, кустарники. В шаговой доступности вся инфраструктура: несколько продовольственных магазинов, аптека, автобусные остановки, почта, банкомат и т.д. До курорта Солнечный берег и моря около 21 км.