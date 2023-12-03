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Жильё в Kazanlak, Болгария

1 объект найдено
Квартира с двором, с подвалом в Kazanlak, Болгария
Квартира с двором, с подвалом
Kazanlak, Болгария
Комплекс в поселке Болгарево Преимущества: - Комплекс полностью завершен и оборудова…
€400,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Kazanlak, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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