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Жилье в Kazanlak, Болгария

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квартиры
527
дома
33
560 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира - Оазис мира рядом с Солнечным пляжем В живописном уголке Болгарии, …
$48,679
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwAheloy,PołudnioweWybrzeżeПредлагаем на продажу дв…
$61,205
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Квартира 3 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Двухкомнатный дом в Venera Palace, Солнечный берег Просторные интерьеры, роскошные удобства…
$192,122
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия в Солнечном Берегу идеальное расположение и комфорт жизни Продажа компактной и функц…
$48,679
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSvetiVlas,południowewybrzeżeКомплекс «Радуга 1» р…
$76,357
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Квартира 4 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 4 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: Квартира в Несебре, Южное побережье Комплекс «Посейдон -…
$368,799
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с одной спальней на Солнечном пляже Солнечный берег - это уникальное место, где со…
$68,584
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира – Комфорт в тихом районе Сен-Влас Квартира с видом на бассейн в Сент…
$81,816
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира на ул. Влас, Южное побережье Комплекс «Лазур 1»…
$129,152
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Равде, Южное побережье Riviera Fort Beach - п…
$86,538
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Солнечном Берегу, Южное побережье Комплекс «Л…
$50,312
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Святом Власе, южное побережье Пляж Трявна рас…
$84,027
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Квартира 3 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: Квартира в Несебре, Южное побережье Комплекс «Эстебан» р…
$184,607
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Ахелое, Южное побережье Предлагаем на продажу…
$49,794
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира в Святом Власе для требовательных Мы представляем уникальную возможн…
$96,818
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSłonecznymBrzegu,PołudnioweWybrzeżeРоскошный жило…
$72,097
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Солнечном Берегу, Южное побережье «Тракия» — …
$83,006
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Дом 4 комнаты в Cherganovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Представляем вашему вниманию уникальную недвижимость, расположенную в живописном районе Лаха…
$285,275
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Святом Власе, южное побережье Siana 4 — небол…
$41,391
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Святом Власе, Южное побережье Комплекс «Сирен…
$85,271
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Квартира 3 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с двумя спальнями в комплексе Эстебан, Несебр Эксклюзивная квартира в живописной Н…
$192,230
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
ГОСТ Недвижимость Агентство представляет:Продается просторная двухкомнатная квартира в перво…
$89,787
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательная студия в тихом уголке Солнечного берега Просторная студия в уникальном компл…
$25,464
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Солнечном Берегу, Южное побережье Предлагаем …
$55,914
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Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира, которая может стать вашим собственным раем на берегу моря Добро пожаловать в Sunn…
$44,352
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с одной спальней в окружении роскоши в Солнечном Банке Приглашаем Вас ознакомиться…
$70,531
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с видом на море в Святой Власе В живописном курорте Святого Власа на южном побереж…
$105,176
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Квартира 3 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Двухкомнатная квартира в Sky Dreams, Святой Влас Просторная квартира с двумя спальнями на п…
$155,774
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Святом Власе, южное побережье Вилла Калабрия …
$69,189
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Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: квартира в Святом Власе, Южное побережье Предлагаем Ваше…
$98,550
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Параметры недвижимости в Kazanlak, Болгария

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