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Жилье в Pomorie, Болгария

;
Ахелой
113
Kableshkovo
38
452 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
$78,669
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/10
ID 34360600 Стоимость: 80 000 евроНаселенный пункт: ПомориеКомнат: 2Общая площадь: 65 кв мЭт…
$92,539
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
ID 34359780 Цена: 110 000 евроНаселённый пункт: ПомориеКомнат: 2Общая площадь: 64 кв.м.Этаж:…
$126,820
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
ID 34087056На продажу предлагается:Двухэтажный домЦена: 189000Населенный пункт: с. ГорицаКом…
$218,623
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/10
ID 34361356 Стоимость: 45 000 евроНаселенный пункт: ПомориеКомнат: 2Общая площадь: 71 кв мЭт…
$52,053
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Предлагаем просторные однокомнатные апартаменты без мебели в комплексе «Первая линия моря» в…
$207,270
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Kableshkovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Уютная двухкомнатная квартира с видом на бассейн в Vineyards Resort & Spa …
$66,277
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Первая линия у моря — резиденция, где инвестиция совпадает с образом жизни Ахелой | Болга…
$258,657
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$106,420
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Дом 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Новый дом с 3 спальнями и видом на море | Район Лахана, Поморие Turnkey Finish | 647 кв.м. Я…
$524,813
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
ID 34335210Представляем современный апартамент в новом доме в г. Поморие.Цена: 102000 евроНа…
$117,737
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Квартира 3 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 3 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/3
Предлагаем просторные трехкомнатные апартаменты без мебели на первой линии моря в комплексе …
$235,256
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Квартира 3 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 3 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Этаж 4/6
ID 34113250Цена: 123 810 евроНаселенный пункт: ПомориеКомнат: 3Общая площадь: 82.54 кв мЭтаж…
$142,912
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
ID 34232666Цена: 98 700 евро Населенный пункт: Поморие Комнат: 2 Общая площадь: 65.80 кв.м. …
$113,928
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Описание объекта: Привлекательная 3-комнатная квартира с 3 балконами в небольшом жилом доме …
$117,083
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 7/7
ID 34101764 Цена: 96 483 евроНаселенный пункт: ПомориеКомнат: 2Общая площадь: 66.54 кв мЭтаж…
$111,369
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Бунгало в Kamenar, Болгария
Бунгало
Kamenar, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам качественный бунгало в тихой деревне Каменар в регионе Б…
$239,797
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/6
ID 34131752 Цена: 148 700 евроНаселенный пункт: АхелойКомнат: 2Общая площадь: 85.87 кв мЭтаж…
$171,643
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Дом 4 комнаты в Medovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Medovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
ID 34010940 Цена: 64 000 евро. Населенный пункт: Медово Комнат: 4 Общая площадь: 100 кв. М.,…
$72,929
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Квартира в Pomorie, Болгария
Квартира
Pomorie, Болгария
Площадь 91 м²
$173,511
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом с частным бассейном и видом на море | The Vineyards Resort, Aheloy IBG Недвижи…
$220,883
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Pomorie, Болгария
Квартира
Pomorie, Болгария
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
ID 34129498 Стоимость: 100 835 евроНаселенный пункт: между г.Поморие и кв. Сарафово (г.Бурга…
$116,393
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Описание объекта: Эта уютная квартира-студия с видом на море расположена в популярном курорт…
$72,399
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/6
ID 34113248 Цена: 102 150 евроНаселенный пункт: ПомориеКомнат: 2Общая площадь: 68.10 кв мЭта…
$117,911
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Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/6
Просторная студия с видом на бассейн | Марина Кейп, Ахелой - Первая линия на пляж IBG Недвиж…
$68,855
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Цены снижены! 1-комнатная квартира с видом на море в виноградниках, Ахелой IBG Недвижимость …
$80,325
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Квартира 2 комнаты в Pomorie, Болгария
Квартира 2 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/6
Однокомнатная квартира с видом на бассейн в комплексе Парус, Поморие Мы рады предложить одно…
$139,964
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Этаж 2/2
ID 33997436Стоимость: 149 000 евроНаселённый пункт: г. АхелойКомнат: 3Общая площадь: 146 кв.…
$171,989
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Квартира в Pomorie, Болгария
Квартира
Pomorie, Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
ID 34227552 Цена: 94 192 евроНаселенный пункт: ПомориеКомнат: 1Общая площадь: 64.96 кв.м.Эта…
$108,725
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Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Описание объекта:Цены на студии варьируются от 42 350 евро до 74 376 евро в зависимости от э…
$49,702
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Типы недвижимости в Pomorie

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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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