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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Болгарии

Бургасская область
10
Несебр
4
Ахелой
4
Квартира Удалить
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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Мы предлагаем идеальную первую точку контакта для всех немцев, которые думают об эмиграции и…
$283
в месяц
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/6
Мы предлагаем вам 2-комнатную квартиру с жилой площадью 60 кв.м для долгосрочной аренды от 1…
$452
в месяц
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/6
Мы предлагаем вам 3-комнатную квартиру в аренду до мая 2025 года в Солнечная Победа на Солне…
$452
в месяц
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 1 комната в Равда, Болгария
Квартира 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Уютная студия для долгосрочной аренды на Черном море в комплексе Rutland Bay. Мы ищем аренда…
$452
в месяц
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/6
Мы предлагаем вам 3-комнатную квартиру в аренду до мая 2025 года в Солнечная Победа на Солне…
$452
в месяц
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем идеальную первую точку контакта для всех немцев, которые думают об эмиграции и…
$283
в месяц
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Доступен для долгосрочной аренды с сентября. Мы предлагаем идеальный порт для всех немцев, к…
$226
в месяц
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Пентхаус 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/6
2-комнатная квартира для долгосрочной аренды на чердаке – Шато Ахелой 2, Ахелой, Болгария Мы…
$452
в месяц
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Мы предлагаем вам 3-комнатную квартиру с 2 спальнями в Солнечный день 5 рядом с солнечным пл…
$339
в месяц
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Burgas, Болгария
Квартира 3 комнаты
Burgas, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 14/21
You are looking for a cozy two -bedroom apartment for your family. Your wishes are for space…
$1,553
в месяц
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