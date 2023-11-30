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Realting.com
Болгария
Жилая
Бургасская область
Жильё в Бургасская область, Болгария
Nesebar
1655
Святой Влас
490
Поморие
122
Созополь
100
Chernomorets
41
Obzor
30
Приморско
26
Ахелой
15
Tsarevo
13
Sredets
11
Каблешково
9
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2 052 объекта найдено
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Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
4
1
1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
€81,667
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Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бургас, Болгария
4
2
191 м²
5/6
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - просторный меблированный мезоне…
€315,000
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Агентство
GINY DOM
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
3
1
74 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€121,500
1
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1
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Агентство
Kaiser
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
2
1
57 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€69,900
1
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1
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Агентство
Kaiser
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
1
1
36 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€39,900
1
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Агентство
Kaiser
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1
1
57 м²
5
We would like to offer for sale a luxurious apartment in the living complex Cascadas 2 in Su…
€79,900
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Квартира 1 спальня
Поморие, Болгария
1
1
51 м²
3
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней с видом на море в комплексе «Blue Bay Palac…
€68,000
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Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
2
2
134 м²
12
We are pleased to offer for sale a two-storey townhouse in the Atlantis residential complex …
€330,000
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Квартира
Солнечный берег, Болгария
100 м²
Предлагаем к покупке готовый бизнес, приносящий постоянный доход – магазины разливного вина …
€270,000
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Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
2
3
134 м²
12
Предлагаем к продаже двухэтажный таунхаус в Сарафово комплексе «Atlantis».Комплекс «Atlantis…
€269,000
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Квартира 1 спальня
Бургас, Болгария
1
1
74 м²
7
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней в жилом комплексе премиум класса «Лазурен б…
€170,500
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Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
3
2
163 м²
5
It is a real pleasure for us to make a profitable proposal for a maisonette in Burgas town i…
€170,000
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Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
2
2
140 м²
6
It is a pleasure for us to propose to you a two-bedroom apartment in the great living comple…
€170,000
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Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
2
2
150 м²
6
Предлагаем на продажу мезонет с двумя спальнями в комплексе «Виго».Жилой комплекс Vigo наход…
€169,500
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Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
2
1
133 м²
12
Предлагаем к покупке виллу с двумя спальнями в комплексе люкс-класса «Victoria Royal Garden»…
€260,000
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Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
2
1
97 м²
4
Предлагаем на продажу стильную квартиру с двумя спальнями в Сарафово, квартал города Бургас.…
€168,000
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Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
2
1
179 м²
56
We would like to offer you to buy a maisonette penthouse with two bedrooms and a garage on a…
€245,000
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Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
2
2
220 м²
6
It is a pleasure for us to make a sales proposal for a penthouse in the elite complex Harmon…
€165,000
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Квартира 4 спальни
Ravda, Болгария
4
3
200 м²
We would like to offer for sale a large four-bedroom apartment in the living complex. Apollo…
€205,800
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Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
2
1
187 м²
1
An exclusive offer! Only for direct clients!The Apart Estate agency is happy to make an excl…
€165,000
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Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1
1
90 м²
3
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней на первой линии моря в комплексе «Golden Ra…
€198,000
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Квартира 1 спальня
Бургас, Болгария
1
1
74 м²
7
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней в комплексе «Lazuren Briag/Cote d`Azur Resi…
€197,000
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Квартира 2 спальни
Kosharitsa, Болгария
2
3
157 м²
123
We would like to offer for sale a separate three-storey cottage in the living complex Saint …
€195,000
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Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
1
1
92 м²
4
Предлагаем к покупке двухкомнатный апартамент в комплексе «Golden Rainbow» в Солнечном берег…
€165,000
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Квартира 4 спальни
Kosharitsa, Болгария
4
2
217 м²
12
We would like to offer a separate townhouse in the villa complex Villa Romana in the ecologi…
€189,000
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Квартира 4 спальни
Поморие, Болгария
4
3
350 м²
12
We would like to offer for sale a cottage with a well-maintained yard in the living complex …
€495,000
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Квартира 1 спальня
Бургас, Болгария
1
1
69 м²
7
Предлагаем к покупке двухкомнатный апартамент в комплексе «Лазурен бряг"/Cote d`Azur Residen…
€158,700
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Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
3
2
203 м²
2
We are happy to offer for sale cottages with sea views in the prestigious neighborhood of Bu…
€185,000
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Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
3
2
172 м²
Предлагаем к покупке апартамент с тремя спальнями в ж.к. «Лазур» в крупном морском городе Бу…
€370,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
65 м²
3
We would like to offer an apartment with one bedroom in the luxurious complex Ipanema Beach …
€157,000
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