Квартира в новостройке Бургас

Откройте для себя "SELENA" – Ваш новый дом в Бургасе!

Представляем вашему вниманию жилой комплекс "SELENA" – современный проект,

расположенный в живописном и динамично развивающемся районе Меден Рудник,

зона В, города Бургас. "SELENA" предлагает идеальное сочетание комфорта, качества

и доступности, становясь прекрасным выбором для жизни или инвестиций.

Преимущества расположения и инфраструктуры:

Жилой комплекс "SELENA" находится в районе с отлично развитой инфраструктурой.

Близость к главным транспортным артериям города обеспечивает легкий доступ ко

всем необходимым объектам. В шаговой доступности расположены детские сады и

школы, что делает этот район идеальным для семей с детьми. Кроме того, благодаря

своему расположению, из окон многих квартир открываются захватывающие виды

на озеро и море, создавая атмосферу спокойствия и уюта.

Разнообразие планировок и доступные площади:

"SELENA" предлагает широкий выбор квартир, спроектированных с учетом

современных требований к комфорту и функциональности:

• Студии: от 36.53 кв.м.

• Квартиры с 1 спальней: от 48.61 кв.м.

• Квартиры с 2 спальнями: от 68.51 кв.м.



Выгодные условия приобретения:

Мы предлагаем привлекательные условия для покупки вашей мечты:

• Цена: от 990 € за квадратный метр.

• Рассрочка: Воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой платежа до конца

строительства, разделенной на 8 удобных этапов. Первоначальный взнос составляет всего 10 %.

Сроки строительства:

Начало строительства март 2026г года, а завершение ожидается в начале 2028 года. Это дает вам достаточно времени для планирования и подготовки к переезду в ваш новый дом.



Не упустите возможность стать владельцем недвижимости в одном из самых

перспективных районов Бургаса! Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.