Квартира в новостройке Бургас

Откройте для себя "SELENA" – Ваш новый дом в Бургасе!
Представляем вашему вниманию жилой комплекс "SELENA" – современный проект,
расположенный в живописном и динамично развивающемся районе Меден Рудник,
зона В, города Бургас. "SELENA" предлагает идеальное сочетание комфорта, качества
и доступности, становясь прекрасным выбором для жизни или инвестиций.
Преимущества расположения и инфраструктуры:
Жилой комплекс "SELENA" находится в районе с отлично развитой инфраструктурой.
Близость к главным транспортным артериям города обеспечивает легкий доступ ко
всем необходимым объектам. В шаговой доступности расположены детские сады и
школы, что делает этот район идеальным для семей с детьми. Кроме того, благодаря
своему расположению, из окон многих квартир открываются захватывающие виды
на озеро и море, создавая атмосферу спокойствия и уюта.
Разнообразие планировок и доступные площади:
"SELENA" предлагает широкий выбор квартир, спроектированных с учетом
современных требований к комфорту и функциональности:
• Студии: от 36.53 кв.м.
• Квартиры с 1 спальней: от 48.61 кв.м.
• Квартиры с 2 спальнями: от 68.51 кв.м.
Выгодные условия приобретения:
Мы предлагаем привлекательные условия для покупки вашей мечты:
• Цена: от 990 € за квадратный метр.
• Рассрочка: Воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой платежа до конца
строительства, разделенной на 8 удобных этапов. Первоначальный взнос составляет всего 10 %.
Сроки строительства:
Начало строительства март 2026г года, а завершение ожидается в начале 2028 года. Это дает вам достаточно времени для планирования и подготовки к переезду в ваш новый дом.
Не упустите возможность стать владельцем недвижимости в одном из самых
перспективных районов Бургаса! Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.