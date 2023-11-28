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Кафе и рестораны в Болгарии

Бургасская область
5
Район Софии (Столична)
4
Софийская область
4
Ресторан, кафе В архив
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9 объектов найдено
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бургасская область, Болгария
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бургасская область, Болгария
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Полностью оборудованный ресторан с садом на продажу в Бургасе Успешный Полностью оборудован…
€165,000
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Ресторан, кафе в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
Площадь 187 м²
€190,000
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Ресторан, кафе в Бургасская область, Болгария
Ресторан, кафе
Бургасская область, Болгария
€220,000
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Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 358 м²
€220,000
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Ресторан, кафе в Изгрев, Болгария
Ресторан, кафе
Изгрев, Болгария
Площадь 1 000 м²
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
€500,000
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Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
Площадь 70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ …
€24,900
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Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 52 м²
€45,000
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Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 175 м²
€250,000
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Ресторан, кафе в Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
Площадь 590 м²
€390,000
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