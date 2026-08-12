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Кафе и рестораны в Болгарии

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Ресторан, кафе Удалить
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11 объектов найдено
Ресторан, кафе 257 м² в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе 257 м²
Несебр, Болгария
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
💎 ЭКСКЛЮЗИВ: ГОТОВЫЙ РЕСТОРАН В VIP ZONE — ВЫГОДА €104,000 + РАССРОЧКА! 💎 Предлагаем проф…
$197,372
НДС
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Ресторан, кафе 358 м² в Pomorie, Болгария
Ресторан, кафе 358 м²
Pomorie, Болгария
Площадь 358 м²
Мы предлагаем на продажу частично оборудованный, функционирующий ресторан на 2 уровнях, на п…
$245,935
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Ресторан, кафе 235 м² в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе 235 м²
Несебр, Болгария
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем просторный меблированный ресторан в комплексе «Летние мечты» на курорте Солнеч…
$345,288
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TekceTekce
Ресторан, кафе 187 м² в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе 187 м²
Несебр, Болгария
Площадь 187 м²
$421,235
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Оборудованный и благоустроенный ресторан в городе Несебр. в Несебр, Болгария
Оборудованный и благоустроенный ресторан в городе Несебр.
Несебр, Болгария
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем оборудованный и обустроенный ресторан всего в 100 метрах от моря в городе Несе…
$351,996
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Ресторан, кафе 98 м² в Равда, Болгария
Ресторан, кафе 98 м²
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3
Продается трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе Мелия 1, Равда. Площадь квартир…
$79,010
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Ресторан, кафе 1 000 м² в София, Болгария
Ресторан, кафе 1 000 м²
София, Болгария
Площадь 1 000 м²
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: ресто…
$540,841
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Ресторан, кафе 70 м² в София, Болгария
Ресторан, кафе 70 м²
София, Болгария
Площадь 70 м²
Агентство недвижимости и всего, что с ней связано, «КВАДРАТ» предлагает к продаже ГОТОВЫЙ БИ…
$26,934
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Ресторан, кафе 52 м² в София, Болгария
Ресторан, кафе 52 м²
София, Болгария
Площадь 52 м²
$48,676
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Ресторан, кафе 590 м² в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе 590 м²
Несебр, Болгария
Площадь 590 м²
$421,856
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Ресторан, кафе 175 м² в София, Болгария
Ресторан, кафе 175 м²
София, Болгария
Площадь 175 м²
$270,421
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