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Готовый бизнес в Болгарии

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2 объекта найдено
Brand New Fitness By Paradise Mall в Elin Pelin, Болгария
Brand New Fitness By Paradise Mall
Elin Pelin, Болгария
Площадь 400 м²
Новый и оборудованный фитнес-центр рядом с торговым центром Paradise Mall, София Продается н…
€1,50 млн
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Brand New Fitness By Paradise Mall в Elin Pelin, Болгария
Brand New Fitness By Paradise Mall
Elin Pelin, Болгария
Площадь 400 м²
Новый фитнес-центр в торговом центре Paradise Mall 1 500 000 евро; Новый и оборудованный фит…
€1,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
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