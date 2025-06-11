  1. Realting.com
Коттеджный посёлок 🏡 Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега

Kosharitsa, Болгария
от
$384,536
BTC
4.5739799
ETH
239.7418413
USDT
380 184.8444552
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
ID: 27343
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Деревня
    Kosharitsa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Grand Luxury Home — это эксклюзивный жилой проект, предлагающий одноэтажные и двухэтажные дома класса люкс в стиле Japandi — гармоничном сочетании японского минимализма и скандинавской функциональности. Простор, продуманные планировки и передовые технологии создают идеальную среду для жизни и отдыха.

📌 Основная информация:

  • Категория: От застройщика

  • Тип: Дом

  • Общая площадь: 170 м²

  • Этажей: 2

  • Вид из окон: На горы ⛰

  • Регион: Солнечный Берег, Болгария

  • Цена: 330 000 €

  • Цена за м²: уточняется

✨ Планировка и удобства:

  • ✅ Просторная гостиная, кухня и столовая — 44 м²

  • ✅ Хозяйская спальня с гардеробной

  • ✅ Две детские спальни

  • ✅ Две ванные комнаты + туалеты

  • ✅ Гостевой санузел и кладовая

  • ✅ Прачечная и дополнительный шкаф

  • ✅ Две террасы и большая веранда — 15 м²

  • ✅ Частный двор и 2 парковочных места

🛠️ Строительство:

  • 🚧 Строительство уже началось!

  • ⏳ Сроки сдачи уточняются (возможна покупка на этапе строительства)

🏘️ Удобства в комплексе:

  • Асфальтированный подъезд

  • Зеленые зоны и ландшафтный дизайн

  • Детская игровая площадка

  • Бассейн

  • Система контроля доступа

  • Инфраструктура, удобная для круглогодичного проживания

  • 💡 Умный дом: интеграция Smart Home-технологий

💳 Условия покупки:

Возможна оплата наличными средствами, предлагаются гибкие схемы оплаты и помощь в подборе индивидуальных условий.

Местонахождение на карте

Kosharitsa, Болгария

