Коттеджный посёлок 🏡 Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега

Grand Luxury Home — это эксклюзивный жилой проект, предлагающий одноэтажные и двухэтажные дома класса люкс в стиле Japandi — гармоничном сочетании японского минимализма и скандинавской функциональности. Простор, продуманные планировки и передовые технологии создают идеальную среду для жизни и отдыха.
📌 Основная информация:
Категория: От застройщика
Тип: Дом
Общая площадь: 170 м²
Этажей: 2
Вид из окон: На горы ⛰
Регион: Солнечный Берег, Болгария
Цена: 330 000 €
Цена за м²: уточняется
✨ Планировка и удобства:
✅ Просторная гостиная, кухня и столовая — 44 м²
✅ Хозяйская спальня с гардеробной
✅ Две детские спальни
✅ Две ванные комнаты + туалеты
✅ Гостевой санузел и кладовая
✅ Прачечная и дополнительный шкаф
✅ Две террасы и большая веранда — 15 м²
✅ Частный двор и 2 парковочных места
🛠️ Строительство:
🚧 Строительство уже началось!
⏳ Сроки сдачи уточняются (возможна покупка на этапе строительства)
🏘️ Удобства в комплексе:
Асфальтированный подъезд
Зеленые зоны и ландшафтный дизайн
Детская игровая площадка
Бассейн
Система контроля доступа
Инфраструктура, удобная для круглогодичного проживания
💡 Умный дом: интеграция Smart Home-технологий
💳 Условия покупки:
Возможна оплата наличными средствами, предлагаются гибкие схемы оплаты и помощь в подборе индивидуальных условий.