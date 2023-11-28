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Земельные участки в Болгарии

68 объектов найдено
Земельные участки в Jrebino, Болгария
Земельные участки
Jrebino, Болгария
Земельный участок на продажу в деревне Jrebino. На земельном участке также есть дом, но дом …
€4,500
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Земельные участки в Balchik, Болгария
Земельные участки
Balchik, Болгария
Агентство Heath Properties предлагает к продаже земельный участок с застройкой НТП до 10 мет…
€25,000
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Земельные участки в Банкя, Болгария
Земельные участки
Банкя, Болгария
Площадь 3 630 м²
Bestay Property presents a large plot of land with ready documents and a building permit – p…
€1,27 млн
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Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
Регулируемый участок земли всего в 350 м от ближайшего пляжа, Равда IBG Real Estates рада п…
€88,000
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Участок ЗЕМЛИ на главной дороге II-21, недалеко от Русе IBG Real Estates рада предложить на…
€21,000
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Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
Земельный участок с видом на море, всего в 70 метрах от пляжа в Свети Влас IBG Real Estates…
€345,000
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Участок ЗЕМЛИ на асфальтовой дороге в городе Русе IBG Real Estates рада предложить на прода…
€18,000
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Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
Регулируемый участок земли всего в 550 м от пляжа, Равда IBG Real Estates рада предложить н…
€66,000
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Регулируемый участок земли для продажи, 20 км от моря IBG Real Estates предлагает на продаж…
€24,500
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Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
€15,000
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Регулируемый участок земли в 10 минутах езды от города Русе IBG Real Estates предлагает на …
€16,500
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Земельные участки в Chervena Voda, Болгария
Земельные участки
Chervena Voda, Болгария
Площадь 940 м²
Регулируемый участок земли недалеко от города Русе IBG Real Estates предлагает на продажу э…
€15,000
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Земельный участок, 5 минут езды до центра Русе IBG Real Estates рада предложить на продажу …
€4,500
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Земельные участки в Mechka, Болгария
Земельные участки
Mechka, Болгария
Участок с панорамным видом на продажу недалеко от Русе IBG Real Estates предлагает на прода…
€4,500
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
8 500 кв.м. РЕГУЛИРОВАННЫЙ участок земли на международной дороге в городе Русе Продается …
€63,000
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Регулируемый участок земли 1000 кв.м., в 20 км от СЭО IBG Real Estates предлагает на прод…
€24,000
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Земельные участки в Novachene, Болгария
Земельные участки
Novachene, Болгария
Недвижимость на продажу возле Никополя и реки Дунай IBG Real Estates предлагает на продажу …
€3,500
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Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€2,00 млн
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Земельные участки в Bryastovets, Болгария
Земельные участки
Bryastovets, Болгария
€23,200
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Земельные участки в Troyanovo, Болгария
Земельные участки
Troyanovo, Болгария
Площадь 82 м²
€7,400
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Земельные участки в Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
Площадь 14 561 м²
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
€1,38 млн
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Земельные участки в Бургасская область, Болгария
Земельные участки
Бургасская область, Болгария
€115,200
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Земельные участки в Братя-Даскалови, Болгария
Земельные участки
Братя-Даскалови, Болгария
€62,800
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Земельные участки в Бургасская область, Болгария
Земельные участки
Бургасская область, Болгария
€374,000
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Земельные участки в Бургасская область, Болгария
Земельные участки
Бургасская область, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки в Prohod, Болгария
Земельные участки
Prohod, Болгария
Цена по запросу
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Земельные участки 3 спальни с террасой, с подвалом, с сауной в Бургасская область, Болгария
Земельные участки 3 спальни с террасой, с подвалом, с сауной
Бургасская область, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 598 м²
€750,000
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Земельные участки с видом на море в Elenite Resort, Болгария
Земельные участки с видом на море
Elenite Resort, Болгария
€2,05 млн
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