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Земельные участки в Болгарии

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88 объектов найдено
Участок земли в Bryastovets, Болгария
Участок земли
Bryastovets, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$160,416
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Участок земли в Kosharitsa, Болгария
Участок земли
Kosharitsa, Болгария
Предлагаем сельскохозяйственный участок с видом на море в селе Кошарица. Площадь участка …
$45,452
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Участок земли в Marinka, Болгария
Участок земли
Marinka, Болгария
$44,432
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Участок земли в Tankovo, Болгария
Участок земли
Tankovo, Болгария
Описание объекта: Земельный участок для долгосрочных инвестиций Мы предлагаем к продаже пол…
$34,257
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Nils Ott Real Estates
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Участок земли в Marinka, Болгария
Участок земли
Marinka, Болгария
$19,158
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Участок земли в Несебр, Болгария
Участок земли
Несебр, Болгария
$317,369
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Участок земли в Pomorie, Болгария
Участок земли
Pomorie, Болгария
$61,195
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Участок земли в Kosharitsa, Болгария
Участок земли
Kosharitsa, Болгария
Предлагаем земельный участок в регуляции в селе Кошарица. Площадь участка составляет 3000…
$141,017
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Участок земли в Несебр, Болгария
Участок земли
Несебр, Болгария
Предлагаем земельный участок с утверждённым ПРОЕКТОМ рядом с комплексом Sunny View Central н…
$578,996
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Участок земли в Kamenar, Болгария
Участок земли
Kamenar, Болгария
$22,966
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Участок земли в Несебр, Болгария
Участок земли
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам двухкомнатную квартиру в ухоженном жилом и курортном ком…
$45,708
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Nils Ott Real Estates
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Участок земли в Chernomorets, Болгария
Участок земли
Chernomorets, Болгария
Площадь 6 686 м²
Предлагаем земельный участок под жилую застройку в городе Черноморец. Площадь участка сос…
$661,535
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Участок земли в Kosharitsa, Болгария
Участок земли
Kosharitsa, Болгария
Предлагаем земельный участок с регулируемым статусом, с видом на море и горы, в районе Чолак…
$765,693
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Участок земли в Бургас, Болгария
Участок земли
Бургас, Болгария
Цена по запросу
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Участок земли в Tankovo, Болгария
Участок земли
Tankovo, Болгария
Описание объекта: Мы предлагаем вам привлекательный земельный участок в деревне Танкёво для …
$59,137
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Nils Ott Real Estates
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Участок земли в Sredets, Болгария
Участок земли
Sredets, Болгария
Описание объекта: Мы предлагаем вам участок площадью 4570 кв.м. вблизи города Средец. Участо…
$23,177
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Nils Ott Real Estates
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Участок земли в Pomorie, Болгария
Участок земли
Pomorie, Болгария
Описание объекта: На продажу выставлен просторный участок в прибрежном городе Поморие, регио…
$283,986
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Nils Ott Real Estates
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Участок земли в Святой Влас, Болгария
Участок земли
Святой Влас, Болгария
Площадь 467 м²
Предлагаем земельный участок с видом на море в районе Инцараки, Свети Влас. Площадь участ…
$70,247
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Участок земли в Kosharitsa, Болгария
Участок земли
Kosharitsa, Болгария
$63,474
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Участок земли в Святой Влас, Болгария
Участок земли
Святой Влас, Болгария
Описание объекта: В престижном районе Свети Влас, всего в нескольких минутах от моря и всех …
$421,358
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Nils Ott Real Estates
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Участок земли в Tankovo, Болгария
Участок земли
Tankovo, Болгария
Предлагаем сельскохозяйственную землю в селе Тынково Бургасской области. Площадь участка …
$75,479
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Участок земли в Lozenets, Болгария
Участок земли
Lozenets, Болгария
$265,436
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Участок земли в Kableshkovo, Болгария
Участок земли
Kableshkovo, Болгария
Площадь 2 638 м²
$12,579
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Участок земли в Обзор, Болгария
Участок земли
Обзор, Болгария
Площадь 14 561 м²
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
$1,38 млн
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Участок земли в Kosharitsa, Болгария
Участок земли
Kosharitsa, Болгария
Предлагаем к продаже земельный участок с видом на море в селе Кошарица. Площадь участка с…
$93,348
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Участок земли в Medovo, Болгария
Участок земли
Medovo, Болгария
✦ УЧАСТОК В МЕДОВО: Уникальная возможность с собственной минеральной скважиной! Предлагае…
$63,420
НДС
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Болгарский Эксперт
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Участок земли в Kamenar, Болгария
Участок земли
Kamenar, Болгария
$34,622
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Участок земли в Ravadinovo, Болгария
Участок земли
Ravadinovo, Болгария
Площадь 591 м²
$69,277
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Участок земли в Tankovo, Болгария
Участок земли
Tankovo, Болгария
Предлагаем сельскохозяйственный участок в селе Тынково Бургасской области. Площадь участк…
$73,156
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Участок земли в Несебр, Болгария
Участок земли
Несебр, Болгария
Площадь 4 847 м²
Предлагаем земельный участок под жилую застройку в Боруне, курорт Солнечный Берег. Площад…
$164,067
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