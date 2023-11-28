Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Болгарии

виллы
16
таунхаусы
6
249 объектов найдено
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
€81,667
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
ID 32234618Price: 170,000 eurosLocality: KosharitsaRooms: 3Total area: 150 sq.m.Maintenance …
€170,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 252 м²
Этаж 3
ID 32168350Sale of a three-storey house in the center of St. Vlas, with a yard of 690 sq.m. …
€495,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Этаж 1
ID 32222064For sale is offered:Villa in complex Apostille KosharitsaPrice: 121500 euroLocati…
€121,500
Оставить заявку
Дом 5 спален в Несебр, Болгария
Дом 5 спален
Несебр, Болгария
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Этаж 1
For sale it is offered:A house under construction in the Black Sea 1 block, Nessebar, 101235…
€101,235
Оставить заявку
Дом 5 спален в Солнечный берег, Болгария
Дом 5 спален
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 5
Площадь 357 м²
ID 31238868Total area: house 357 sq m, yard 936 sq. m. Cost: 370,000 euroSupport fee: NoNumb…
€370,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Бургас, Болгария
Дом 5 спален
Бургас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Этаж 2
ready doc.!Lovely house in Victoria Royal Garden complex, Pomorie, Bulgaria,#32184156Price: …
€495,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Ravda, Болгария
Дом 5 спален
Ravda, Болгария
Количество спален 5
Площадь 229 м²
Этаж 2
ID 32150278For sale it is offered:The second and attic floors + basement from an independent…
€159,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Бургас, Болгария
Дом 4 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Площадь 134 м²
Этаж 2
Townhouse with parking lot in complex Apostille, 134 sq.m + yard 188 sq.m, Sarafovo, Bulgari…
€269,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Strajitsa, Болгария
Дом 5 спален
Strajitsa, Болгария
Количество спален 5
Площадь 156 м²
Этаж 2
ID 28652128We offer a cozy two-storey house with a swimming pool and sea views. Cost: 240 00…
€240,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
One bedroom apartment in Villa Romana complex, 55 sq.M., Elenite, BulgariaID 32129534 Price:…
€53,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village set …
€198,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village 8 km…
€170,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2
Luxury house in Victoria Royal Garden complex, Pomorie, Bulgaria, #32062680 Price: 260 000 e…
€260,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в General Toshevo, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
General Toshevo, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates offers a partly renovated house, set on a large plot of land with size of 1…
€62,990
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Бургас, Болгария
Дом 4 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Этаж 2
ID 32033216Price: 399,000 eurosLocality: kv. Meden Rudnik, BurgasRooms: 4Total area: 247 sq.…
€399,000
Оставить заявку
Дом в Kamenar, Болгария
Дом
Kamenar, Болгария
€229,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Malomirovo, Болгария
Дом 2 спальни
Malomirovo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Этаж 2
#31992080A private house is offered for sale in the village of Malomirovo, Yambol region.Pri…
€82,200
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Этаж 6
ID 31960602Cost: 510,760 eurosLocality: Saint VlasTotal area: 560 sq. m.Yard area: 230 sq. m…
€510,760
Оставить заявку
Дом в Mladost, Болгария
Дом
Mladost, Болгария
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом для продажи в тихом месте в. Горубляне. Год постройки 2021 со с…
€399,000
Оставить заявку
Дом в Kostinbrod, Болгария
Дом
Kostinbrod, Болгария
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает отдельно стоящий дом в комплексе бесплатного обслуживания в…
€190,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 3 спальни
Goritsa, Болгария
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Этаж 2
#31845680Available for sale a detached two-storey house in the village of Goritsa, Pomorie M…
€135,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Бургас, Болгария
Дом 5 спален
Бургас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 140 м²
Этаж 1
ID 31926554Cost: 250,000 euroLocality: Sarafovo/ PomorieRooms: 5Total area: 140 sq.mLand are…
€250,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бургасская область, Болгария
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
Комнаты 3
Площадь 126 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!Документы готовы к сделке!Двухэтажный дом в жилом комплексе с бассе…
€119,900
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца  в тихом и  живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
Оставить заявку
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этот эксклюзивный комплекс закрытого типа находится в городе Балчик, внепосредственной близо…
€90,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бургасская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бургасская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. В …
€275,712
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бургасская область, Болгария
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Коттеджный посёлок в 3 км от курортного поселка Лозенец.  Лозенец - один из самых быстроразв…
€158,000
Оставить заявку
Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Созополь, Болгария
Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Созополь, Болгария
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Уникальный коттеджный комплекс в живописном месте старинного города Созополь. Комплекс постр…
€125,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Болгарии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти