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Дома в Болгарии

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550 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Несебр, Болгария
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Коттедж 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивно!!!  АКЦИЯ !  Новый дом по технологии ФАХВЕРК, с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ и ГОР…
$242,355
НДС
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Дом 6 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 6 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Отдельный 4-комнатный дом с таверной, садом и панорамной террасой в Кошаритсе IBG Недвижимос…
$300,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Orizare, Болгария
Дом 4 комнаты
Orizare, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новое строительство! Современный 3-комнатный дом с частным садом в Оризаре, всего в 10 км от…
$241,904
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Dyulevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Dyulevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом без мебели «под ключ» в селе Дюлево Бургасской области. Площад…
$92,000
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Дом 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
ID 333799326Продажа 1/4 виллы с 1 спальней в комплексе закрытого типа "Вилла Романа", в Елен…
$86,572
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Дом 7 комнат в Chernograd, Болгария
Дом 7 комнат
Chernograd, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
🏡 Двухэтажный дом с 6 спальнями | Муниципалитет Айтос, 40 км до Бургаса Мы рады предложить э…
$125,788
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
ID 30956428 Эко-дом с 5 спальнями в комплексе Venid Eco VillageЦена: 844368 евро. Населённый…
$974,459
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Дом 5 комнат в Polski Trambesh, Болгария
Дом 5 комнат
Polski Trambesh, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
IBG Недвижимость рада предложить этот солидный кирпичный дом с просторным садом, расположенн…
$22,970
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Shtraklevo, Болгария
Дом 5 комнат
Shtraklevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Твердый 3-комнатный дом на продажу с большим садом - деревня Штраклево, район Русе Мы рады п…
$79,135
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 3 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом со двором в деревне Винарско, Бургасская область Предлагаем на продажу одноэ…
$98,293
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 4 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
$139,642
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Дом 4 комнаты в Бургас, Болгария
Дом 4 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 272 м²
Этаж 2/2
ID 34198842Продажа 2-этажного дома в комплексе на первой линии моря в квартале Крайморие,Бур…
$396,960
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам жилой дом в состоянии "черновая отделка" в эксклюзивном …
$159,787
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Свиленград, Болгария
Дом 4 комнаты
Свиленград, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…
$21,266
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Дом 3 комнаты в Stefan Karadja, Болгария
Дом 3 комнаты
Stefan Karadja, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот одноэтажный дом в красивой большо…
$21,493
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом с бассейном и видом на море — Свети Влас Если вы ищете недвижимость, которую вы можете з…
$697,487
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Таунхаус в София, Болгария
Таунхаус
София, Болгария
$987,176
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Vladaya, Болгария
Дом
Vladaya, Болгария
$585,886
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 спальни в Pomorie, Болгария
Дом 2 спальни
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
$432,776
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Дом 5 комнат в Rogachevo, Болгария
Дом 5 комнат
Rogachevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
#30402716 Населенный пункт: поселок Рогачево, Балчик.Общая площадь участка: 2 457 кв.мЗдания…
$842,765
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Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный новый трехэтажный дом «под ключ» без мебели, с панорамным видом на мор…
$424,967
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Дом 25 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 25 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 100 м²
$1,21 млн
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Дом 4 спальни в Sredets, Болгария
Дом 4 спальни
Sredets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам частный дом общей площадью 250 кв.м и участком площадью …
$85,978
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Дом 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
ID 34161362Предлагается на продажу новая одноэтажная вилла в комплексе Хаус Гарден ,Кошарица…
$387,476
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Дом 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Дом 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
ID 34072408Предлагается к продаже мезонет в вильной зоне Чалокова чешма с. Кощарица. Цена: 1…
$142,347
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Бунгало в Banya, Болгария
Бунгало
Banya, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Описание объекта: Мы рады предложить вам современный одноэтажный новый дом в живописной дере…
$515,505
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
ID 34062402 Цена: 364 637 евро.Населённый пункт: СинеморецКомнат: 6Общая площадь: 200,35 кв.…
$417,806
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Дом 3 спальни в Ахелой, Болгария
Дом 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Описание объекта: Люксовые виллы в первой линии моря в комплексе SALT, SUN, SAND рядом с Ахе…
$530,249
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Варна, Болгария
Дом 5 комнат
Варна, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 900 м²
Этаж 2/2
Предлагается к продаже роскошная вилла в 18 км от г.Варна, рядом с дубовой рощей. На земельн…
$2,00 млн
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Дом 4 спальни в Pomorie, Болгария
Дом 4 спальни
Pomorie, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Описание объекта: Виктория Парадайс — это новейший проект комплекса Виктория Резиденсес, рас…
$364,835
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Nils Ott Real Estates
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