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Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
4
1
1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
€81,667
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Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
3
150 м²
2
ID 32234618Price: 170,000 eurosLocality: KosharitsaRooms: 3Total area: 150 sq.m.Maintenance …
€170,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
252 м²
3
ID 32168350Sale of a three-storey house in the center of St. Vlas, with a yard of 690 sq.m. …
€495,000
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Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
3
132 м²
1
ID 32222064For sale is offered:Villa in complex Apostille KosharitsaPrice: 121500 euroLocati…
€121,500
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Дом 5 спален
Несебр, Болгария
5
232 м²
1
For sale it is offered:A house under construction in the Black Sea 1 block, Nessebar, 101235…
€101,235
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Дом 5 спален
Солнечный берег, Болгария
5
357 м²
ID 31238868Total area: house 357 sq m, yard 936 sq. m. Cost: 370,000 euroSupport fee: NoNumb…
€370,000
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Дом 5 спален
Бургас, Болгария
5
350 м²
2
ready doc.!Lovely house in Victoria Royal Garden complex, Pomorie, Bulgaria,#32184156Price: …
€495,000
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Дом 5 спален
Ravda, Болгария
5
229 м²
2
ID 32150278For sale it is offered:The second and attic floors + basement from an independent…
€159,000
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Дом 4 спальни
Бургас, Болгария
4
134 м²
2
Townhouse with parking lot in complex Apostille, 134 sq.m + yard 188 sq.m, Sarafovo, Bulgari…
€269,000
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Дом 5 спален
Strajitsa, Болгария
5
156 м²
2
ID 28652128We offer a cozy two-storey house with a swimming pool and sea views. Cost: 240 00…
€240,000
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Дом 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
55 м²
2
One bedroom apartment in Villa Romana complex, 55 sq.M., Elenite, BulgariaID 32129534 Price:…
€53,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
4
3
150 м²
1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village set …
€198,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
4
2
120 м²
1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village 8 km…
€170,000
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Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
3
133 м²
2
Luxury house in Victoria Royal Garden complex, Pomorie, Bulgaria, #32062680 Price: 260 000 e…
€260,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
General Toshevo, Болгария
3
2
90 м²
1
IBG Real Estates offers a partly renovated house, set on a large plot of land with size of 1…
€62,990
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Дом 4 спальни
Бургас, Болгария
4
247 м²
2
ID 32033216Price: 399,000 eurosLocality: kv. Meden Rudnik, BurgasRooms: 4Total area: 247 sq.…
€399,000
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Дом
Kamenar, Болгария
€229,000
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Дом 2 спальни
Malomirovo, Болгария
2
82 м²
2
#31992080A private house is offered for sale in the village of Malomirovo, Yambol region.Pri…
€82,200
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
560 м²
6
ID 31960602Cost: 510,760 eurosLocality: Saint VlasTotal area: 560 sq. m.Yard area: 230 sq. m…
€510,760
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Дом
Mladost, Болгария
135 м²
2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом для продажи в тихом месте в. Горубляне. Год постройки 2021 со с…
€399,000
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Дом
Kostinbrod, Болгария
165 м²
2
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает отдельно стоящий дом в комплексе бесплатного обслуживания в…
€190,000
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Дом 3 спальни
Goritsa, Болгария
3
129 м²
2
#31845680Available for sale a detached two-storey house in the village of Goritsa, Pomorie M…
€135,000
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Дом 5 спален
Бургас, Болгария
5
140 м²
1
ID 31926554Cost: 250,000 euroLocality: Sarafovo/ PomorieRooms: 5Total area: 140 sq.mLand are…
€250,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
3
126 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!Документы готовы к сделке!Двухэтажный дом в жилом комплексе с бассе…
€119,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
4
230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца в тихом и живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
2
70 м²
Этот эксклюзивный комплекс закрытого типа находится в городе Балчик, внепосредственной близо…
€90,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
5
320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бургасская область, Болгария
4
241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. В …
€275,712
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
4
145 м²
Коттеджный посёлок в 3 км от курортного поселка Лозенец. Лозенец - один из самых быстроразв…
€158,000
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Созополь, Болгария
2
79 м²
Уникальный коттеджный комплекс в живописном месте старинного города Созополь. Комплекс постр…
€125,000
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