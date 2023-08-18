Болгария — одна из тех стран, которые подходят практически всем. Мягкий климат, солнечная погода, свежие фрукты и овощи практически круглый год и относительно невысокие цены на недвижимость привлекли в эту страну немало инвесторов. Но как выбрать город, если вы собираетесь купить квартиру в Болгарии? Подробнее об этом — в статье.

Болгария — государство, находящееся на юго-востоке Европы на Балканском полуострове. Страна с 2007 года входит в Евросоюз. Конечно, по уровню экономического развития Болгарии пока что далеко до остальных стран-участниц ЕС, тем не менее, макроэкономические показатели Болгарии показывают положительную динамику:

ВВП стабильно растет;

уровень инфляции и безработицы невысок;

ставки налогов низкие;

стоимость жизни приемлема.

Что интересно, последнее исследование британских учёных показало, что Болгария входит в топ-10 самых доступных стран в мире. Плюс, менее через полгода Болгария планирует ввести евро в качестве параллельной валюты. По всем этим причинам множество иностранцев стремится жить, учиться, работать и вести бизнес в Болгарии с перспективой получения вида на жительство и переезда. Как следствие — рост цен на рынке жилья.

В самом крупном городе Болгарии — Софии — стоимость квадратного метра жилья в среднем составляет $1,700-$2800 (на новостройки цены еще выше, а на вторичном рынке можно найти предложения и дешевле). А в курортных регионах рост цен на жильё и вовсе бьёт рекорды: там стоимость «квадрата» колеблется от €500 до €1000 за кв. м., чего не наблюдалось с 2013-2014 годов.

При этом при выборе объектов недвижимости в Болгарии стоит обязательно обратить внимание на официальную статистику и по количеству сделок. К примеру, в крупных городах Болгарии сделки с недвижимостью сокращаются — таковы данные национального Регистрационного агентства за первый квартал 2023 года. За это время в стране было зарегистрировано 44,461 сделка, то есть на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ниже вас ждет рейтинг из пяти лучших для жизни болгарских городов в 2023 году. Подборка составлена на основе результатов опросов местных жителей. При ранжировании учитывались экологическая ситуация, положение дел на рынке труда, инфраструктура для проживания с семьей, уровень медицинского обслуживания и образования.

Бургас

Лучшим для жизни в Болгарии считается Бургас, раскинувшийся на берегу Черного моря на юго-западе страны. Первое место ему присуждено по результатам опросов болгар и иммигрантов, приехавших в государство со всего мира.

Несмотря на то, что численность населения здесь невысокая, населенный пункт является важным промышленным, транспортным, туристическим и культурным узлом инфраструктуры Болгарии. Это прекрасное место для жизни, работы и отдыха. Также Бургас считается городом знаний благодаря развитой образовательной инфраструктуре.

Съём 1-комнатной студии в центре города обойдется примерно в $250-$350/мес, а купить квартиру в Бургасе можно примерно за $70,000-$120,000.

София

Вторая в списке София — столица Болгарии и по совместительству самый крупный населенный пункт страны. Здесь живет около 1,3 млн человек. София, расположившаяся в западной части государства среди гор, по праву считается одним из лучших мест для переезда на ПМЖ:

Город входит в список столиц Европы с самым доступным уровнем жизни. В Софии развитый рынок труда — найти работу здесь просто даже по сравнению с другими городами Болгарии. При этом уровень зарплат выше, чем в среднем по стране. София считается лучшим в государстве городом для ведения бизнеса.

По данным сервиса Numbeo, купить однокомнатную квартиру в Софии (90 кв.м.) можно в пределах $150,000-$250,000. Снять 1-комнатную студию в болгарской столице на месяц можно в среднем за $380-$500.

Пловдив

Замыкает топ 3 лучших городов Болгарии для переезда на ПМЖ город Пловдив, расположившийся на юге страны и являющийся одним из важнейших транспортных узлов государства. Это древний мегаполис, уступающий по количеству проживающих в нем людей только столице (около 347,000 человек). Пловдив может похвастаться впечатляющей архитектурой, а также богатой историей и культурным наследием.

Купить однокомнатную квартиру в Пловдиве (90 кв.м.) можно в среднем за $85,000-$120,000. Проживание в съемной однокомнатной студии в Пловдиве обойдется в сумму порядка $250-$350 в месяц.

Варна

Четвертый по списку — крупный портовый город Варна, находящийся на северо-востоке страны у побережья Черного моря. Это популярный среди туристов и граждан Болгарии курорт с населением около 315.000 человек, по этому показателю Варна занимает третье место среди населенных пунктов государства.

Город является важным экономическим, транспортным и культурным центром Болгарии. В Варне комфортно жить и в одиночку, и с семьей, по результатам опросов она признана лучшим городом Болгарии по качеству жизни.

Аренда однокомнатной студии в центральных районах города обойдется в среднем в $300-370 в месяц.

Стара-Загора

Последняя в рейтинге пяти лучших городов для жизни в Болгарии — Стара-Загора, город в центральной части страны с населением более 136.000 человек. Это шестой по размеру населенный пункт государства, признанный самым безопасным местом для жизни в Болгарии. А еще Стара-Загора отличается прекрасной экологической ситуацией.

Месячная рента за 1-комнатную студию в Стара-Загоре составляет около $200.

Как видите, при переезде выбирать есть из чего. А еще Болгария славится вкусной самобытной кухней, отличным климатом и красивыми пейзажами. Все это и многое другое делает эту страну отличной площадкой для инвестиций.

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