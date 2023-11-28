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Таунхаусы в Болгарии

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6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бургасская область, Болгария
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
Комнаты 3
Площадь 126 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!Документы готовы к сделке!Двухэтажный дом в жилом комплексе с бассе…
€119,900
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бургасская область, Болгария
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Коттеджный посёлок в 3 км от курортного поселка Лозенец.  Лозенец - один из самых быстроразв…
€158,000
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Созополь, Болгария
Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Созополь, Болгария
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Уникальный коттеджный комплекс в живописном месте старинного города Созополь. Комплекс постр…
€125,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Элитный жилой комплекс закрытого типа, расположенный в природном парке, в непосредственной б…
€189,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Созополь, Болгария
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Созополь, Болгария
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Наш курортный комплекс  - люксозный поселок закрытого типа, на первой линии моря, с собствен…
€265,000
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Таунхаус 2 спальни в Бургас, Болгария
Таунхаус 2 спальни
Бургас, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Низкая годовая плата за обслуживание - 400 евро! Нет комиссии от покупателей! Агентство недв…
€330,000
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Параметры недвижимости в Болгарии

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