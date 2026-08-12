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Таунхаусы в Болгарии

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Бургасская область
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7 объектов найдено
Таунхаус в София, Болгария
Таунхаус
София, Болгария
$987,176
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Равда, Болгария
Таунхаус
Равда, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивный новостройочный комплекс Ravda Village — с…
$301,839
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Nils Ott Real Estates
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Таунхаус в Burgas, Болгария
Таунхаус
Burgas, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Описание объекта: Этот очаровательный двухэтажный дом расположен в тихом, охраняемом жилом к…
$247,109
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Таунхаус 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Таунхаус 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
GRAND VILLAGE: Роскошный двухэтажный таунхаус с камином и видом на горы! Ищете масштаб и …
$204,495
НДС
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Болгарский Эксперт
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Таунхаус в Kosharitsa, Болгария
Таунхаус
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам привлекательный рядовой дом в жилом районе вилл Чолакова…
$246,297
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Таунхаус 3 комнаты в Бургас, Болгария
Таунхаус 3 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагаем роскошный двухэтажный дом (таунхаус) с бассейном в элитном комплексе «Atlantis Pr…
$426,757
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Таунхаус 4 комнаты в Бургас, Болгария
Таунхаус 4 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Low annual maintenance fee - 400 euros! No commission from buyers! Real estate agency Hit P…
$360,676
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Параметры недвижимости в Болгарии

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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