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GINY DOM

Болгария, Burgas
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
2 года 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ginydom.com/bg
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

Агентство недвижимости Ginu Dom занимается посредничеством между продавцами и покупателями недвижимости.

Также мы занимаемся строительными и отделочными ремонтными работами.

Мы также выступаем посредниками в крупных инвестиционных проектах.

Мы предлагаем разнообразные объекты недвижимости в районе Бургаса - например, на курортах Солнечный берег, Несебр, Святой Влас, Поморие, Равда, Созополь, и многие другие места вдоль побережья Черного моря.

Мы с вами от поиска недвижимости до ее покупки.

Выберите нас, и у вас будет недвижимость мечты!

Услуги

- посредничество между продавцами и покупателями недвижимости

- строительные и отделочные ремонтные работы

- посредник в крупных инвестиционных проектах

Квартиры
Смотреть все 681 объект
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/6
Предлагаем стильно меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Доменико» на курорте Со…
$64,079
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 3/9
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру в комплексе Petar House на курорт…
$149,898
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/7
Предлагаем стильно обставленную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе…
$159,945
Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе «Аполон 6», поселок Р…
$114,601
Дома
Смотреть все 54 объекта
Дом 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 3 комнаты
Vinarsko
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом с двором в селе Винарско Бургасской области. Общая площадь дом…
$96,896
Дом 3 комнаты в Shivarovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Shivarovo
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Предлагаем частично меблированный трехэтажный дом с участком в деревне Китка, Бургасская обл…
$41,211
Дом 4 комнаты в Novo Panicharevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Novo Panicharevo
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Предлагаем меблированный одноэтажный дом с участком и бассейном в селе Ново Паничарево. П…
$136,372
Дом 10 комнат в Несебр, Болгария
Дом 10 комнат
Несебр
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 4
Предлагаем просторный меблированный четырехэтажный дом с восемью спальнями в вилловой зоне «…
$1,05 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 13 объектов
Коммерческое помещение 1 000 м² в Бургас, Болгария
Коммерческое помещение 1 000 м²
Бургас
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагаем к продаже центр «Атлантис Релакс и Фитнес» в комплексе «Атлантис Курорт и СПА», р…
$2,23 млн
Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег в Несебр, Болгария
Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег
Несебр
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем просторные коммерческие помещения в курортном городе Солнечный Берег. Помещ…
$117,901
Отель 662 м² в Kosharitsa, Болгария
Отель 662 м²
Kosharitsa
Площадь 662 м²
Количество этажей 3
Мы предлагаем полностью меблированный и функциональный отель с рестораном, бассейном и СПА-ц…
$881,509
Отель 1 345 м² в Несебр, Болгария
Отель 1 345 м²
Несебр
Площадь 1 345 м²
Количество этажей 3
Предлагаем трёхэтажное здание отеля в комплексе Royal Central на курорте Солнечный берег. …
$1,57 млн
Земельные участки
Смотреть все 25 объектов
Участок земли в Tankovo, Болгария
Участок земли
Tankovo
Предлагаем сельскохозяйственный участок в селе Тынково Бургасской области. Площадь участк…
$73,156
Участок земли в Святой Влас, Болгария
Участок земли
Святой Влас
Площадь 467 м²
Предлагаем земельный участок с видом на море в районе Инцараки, Свети Влас. Площадь участ…
$70,247
Участок земли в Святой Влас, Болгария
Участок земли
Святой Влас
Площадь 3 200 м²
Предлагаем земельный участок с регулируемым статусом и видом на море в Юрте, Свети Влас. …
$198,194
Участок земли в Несебр, Болгария
Участок земли
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