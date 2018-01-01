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GINY DOM

Burgas, Bulgaria
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GINY DOM
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ginydom.com/bg
Описание

Агентство недвижимости Ginu Dom занимается посредничеством между продавцами и покупателями недвижимости.

Также мы занимаемся строительными и отделочными ремонтными работами.

Мы также выступаем посредниками в крупных инвестиционных проектах.

Мы предлагаем разнообразные объекты недвижимости в районе Бургаса - например, на курортах Солнечный берег, Несебр, Святой Влас, Поморие, Равда, Созополь, и многие другие места вдоль побережья Черного моря.

Мы с вами от поиска недвижимости до ее покупки.

Выберите нас, и у вас будет недвижимость мечты!

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Активной продаже квартир в Болгарии способствует:

теплый, благоприятный климат; доступные цены; высокая доходность аренды; широкий выбор вариантов вторичного жилья и в новостройках.
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