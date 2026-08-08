Об агентстве

Агентство недвижимости Ginu Dom занимается посредничеством между продавцами и покупателями недвижимости.

Также мы занимаемся строительными и отделочными ремонтными работами.

Мы также выступаем посредниками в крупных инвестиционных проектах.

Мы предлагаем разнообразные объекты недвижимости в районе Бургаса - например, на курортах Солнечный берег, Несебр, Святой Влас, Поморие, Равда, Созополь, и многие другие места вдоль побережья Черного моря.

Мы с вами от поиска недвижимости до ее покупки.

Выберите нас, и у вас будет недвижимость мечты!