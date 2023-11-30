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Realting.com
Болгария
Жилая
Святой Влас
Жильё в Святой Влас, Болгария
квартиры
469
дома
21
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490 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
65 м²
3
We would like to offer an apartment with one bedroom in the luxurious complex Ipanema Beach …
€157,000
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
2
84 м²
2
We would like to offer for sale a two-bedroom apartment in the gated complex Aqua Dreams in …
€97,000
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
2
98 м²
2
Предлагаем к покупке трехкомнатный апартамент в комплексе «Magic Dreams» в курортном городе …
€97,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
67 м²
7
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней на первой линии моря в курортном городе Свя…
€95,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
65 м²
We would like to offer for sale a one-bedroom apartment in the living complex Lazur 5 in St.…
€89,900
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
108 м²
4
We are happy to make you a great proposal for a large apartment with one bedroom in a pleasa…
€145,600
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
1
99 м²
3
We would like to offer you to buy a two-bedroom apartment in the Villa Sveti Vlas living com…
€139,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
58 м²
5
We would like to offer for sale a one-bedroom apartment on the first sea line in the Ipanema…
€131,300
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
2
120 м²
3
We would like to offer you to buy an apartment with 2 bedrooms in the Garden of Eden gated c…
€117,000
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
2
85 м²
6
Предлагаем к покупке апартамент с двумя спальнями на первой линии моря в курортном городе Св…
€129,900
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
88 м²
We would like to offer for buying apartments from a developer in the Helios living complex i…
€88,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
56 м²
3
Предлагаем к продаже апартамент с одной спальней в комплексе класса люкс на первой линии мор…
€112,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
77 м²
2
We would like to offer for purchase a one-bedroom apartment in the resort town of St. Vlas o…
€82,500
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
2
106 м²
12
Предлагаем к покупке двухэтажный таунхаус в комплексе «Mirni» в курортном городе Святой Влас…
€126,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
92 м²
We would like to offer for sale apartments from a developer in the Sun Wave living complex i…
€81,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
68 м²
4
We are glad to offer for sale a one-bedroom apartment in the living complex Villa Antorini w…
€80,800
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
1
89 м²
1
A new sales proposal in the Malkata Vodenitsa residential complex is for a two-bedroom apart…
€120,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
58 м²
4
We would like to offer you an apartment with one bedroom on the first sea line in the living…
€100,000
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
1
86 м²
2
Предлагаем к покупке трехкомнатный апартамент в комплексе «Compass» в курортном городе Свято…
€120,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
57 м²
1
We are pleased to offer for sale a one-bedroom apartment in the living complex Ipanema Beach…
€100,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
70 м²
4
We would like to offer for sale a one-bedroom apartment in the Villa Aristo gated community …
€99,000
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
2
98 м²
4
Предлагаем к покупке трехкомнатную квартиру в Святом Власе в комплексе «Marina View Fort Bea…
€79,900
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
90 м²
2
We offer for sale an apartment with a large terrace and sea views in the Sea Fort living com…
€79,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
71 м²
1
It is a pleasure for us to propose to you a one-bedroom apartment in the Macon Residence gat…
€78,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
66 м²
1
We would like to offer for your attention a one-bedroom apartment in the resort town of St. …
€77,200
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Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
1
66 м²
2
Предлагаем к покупке апартамент с двумя спальнями в комплексе «Imperial Fort Club» в городе …
€76,900
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
56 м²
4
We would like to offer you to buy a one-bedroom apartment in the luxurious complex in St. Vl…
€76,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
64 м²
4
We would like to offer for sale an apartment with one bedroom near the sea in the Sky Dreams…
€76,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
58 м²
4
Святой Влас - идеальное место для активного или семейного отдыха в сочетании с горным и морс…
€66,000
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Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1
1
74 м²
Предлагаем к покупке двухкомнатный апартамент на первой линии моря в комплексе «Shato Neseba…
€72,000
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