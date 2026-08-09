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Жилье в Созополе, Болгария

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Chernomorets
35
171 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Созопол, Болгария
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
🌅 Просыпайтесь под шум волн в Созополе с захватывающим видом на море! ✨Представляем вашем…
$224,625
НДС
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Болгарский Эксперт
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Квартира 1 спальня в Созопол, Болгария
Квартира 1 спальня
Созопол, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Описание объекта: Уютная 2-комнатная квартира с видом на море в комплексе Sozopol Bay View -…
$122,394
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
ID 31908282 Общая площадь: 140 кв. м.Стоимость: 167 800 евро Такса поддержки: 1400 евро в го…
$193,690
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
ID 34229290Цена: 113 685 евроНаселенный пункт: г.Созополь Комнат: 2Общая площадь: 65.29 кв. …
$131,225
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Квартира 1 спальня в Созопол, Болгария
Квартира 1 спальня
Созопол, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
$173,385
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Кондо в Chernomorets, Болгария
Кондо
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Элегантная мезонетная квартира площадью 195,91 м² в комплексе Atia Resort,…
$331,149
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Nils Ott Real Estates
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Квартира в Созополь, Болгария
Квартира
Созополь, Болгария
Меблированный апартамент в жилом комплексе на первой линии в курортном городе Созополь   …
$168,464
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Квартира 3 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 3 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
ID 34254452Цена: 149 900 евро Населенный пункт: СозопольКомнат: 3Общая площадь: 100.45 кв. м…
$173,028
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Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/4
ID 34202662Предлагается к продаже 2-комнатная квартира на 2-м этаже ,г. Созополь,область Бур…
$103,886
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Квартира 3 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 3 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 4/4
Роскошная двухкомнатная квартира с панорамным видом на море в Санта-Марине, Созополь Мы рады…
$291,591
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Созопол, Болгария
Квартира 1 спальня
Созопол, Болгария
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Ищете квартиру в Созополе? Ты нашел его! Всего в 30 метрах от пляжа Бамбук…
$137,027
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Созопол, Болгария
Квартира 1 спальня
Созопол, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторную двухкомнатную квартиру в комплексе «Sozopol B…
$133,036
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
ID 34250915Цена: 82 900 евро Населенный пункт: Созополь Комнат: 2Общая площадь: 64.11 кв.м. …
$95,690
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Квартира в Созопол, Болгария
Квартира
Созопол, Болгария
Уютный двухуровневый пентхаус в прекрасном комплексе с множеством удобств, в 2 км. от г. Соз…
$168,464
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Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/4
ID 34096930 Цена: 98 000 евроНаселенный пункт: СозопольКомнат: 2Общая площадь: 61.29 кв. м.Э…
$113,120
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
ID 34282120 Стоимость: 97 600 евро. Населенный пункт: Черноморец, Болгария Комнат: 2 Общая п…
$112,659
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Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/4
ID 34338032Цена: 169 900 евро Населенный пункт: СозопольКомнат: 2Общая площадь: 106.68 кв. м…
$196,114
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Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/4
ID 34082642Цена: 149 860 евроНаселенный пункт: СозопольКомнат: 2Общая площадь: 115.14 кв.м.Э…
$172,982
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Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 177 м²
Этаж 2/2
ID 31316962Продажа двухэтажного дома в Созополе,новый город, с двором,100 метров от моря!Цен…
$311,019
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Вилла в Созопол, Болгария
Вилла
Созопол, Болгария
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Objektbeschreibung: АКЦИЯ до 31.12.2025г! ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРАЧКА ОТ МОРЕТО! Само сега пре…
$639,460
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Nils Ott Real Estates
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Квартира в Созопол, Болгария
Квартира
Созопол, Болгария
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
ID 34131030 Цена: 72 000 евроНаселенный пункт: СозопольКомнат: 1Общая площадь: 47.06 кв м и …
$83,109
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Дом 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
$461,287
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Квартира 4 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 4 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
ID 34071084Цена: 310 000 евро без НДСНаселенный пункт: СозопольКомнат: 6Общая площадь: 204 к…
$357,829
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж -1/5
ID 33996222 Цена: 87 570 евро Населенный пункт: г.ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 63 кв. м…
$101,081
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Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Предлагаем стильно меблированную двухкомнатную квартиру с видом на море в жилом доме с низки…
$163,309
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Квартира 2 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 2 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
ID 34229288Цена: 84 877 евроНаселенный пункт: г.Созополь Комнат: 2Общая площадь: 65.29 кв. м…
$97,972
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Квартира 2 спальни в Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
$254,298
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Студия 1 спальня в Созопол, Болгария
Студия 1 спальня
Созопол, Болгария
Количество спален 1
$80,927
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Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Этаж 4/4
ID 34077566 Стоимость: 620 000 евро (без НДС)Населенный пункт: г. Созопол Комнат: 8 Общая пл…
$715,658
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Дом в Созопол, Болгария
Дом
Созопол, Болгария
Площадь 6 686 м²
Описание объекта: продается привлекательный участок под строительство курорта в селе Черномо…
$648,949
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Типы недвижимости в Созополе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

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с видом на море
с бассейном
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