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Виллы в Болгарии

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23
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Святой Влас
4
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35 объектов найдено
Вилла в Studenets, Болгария
Вилла
Studenets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается вилла, которая находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах на Берегу…
$1,10 млн
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Вилла в Бургас, Болгария
Вилла
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Описание объекта: Двухэтажный дом с пятью комнатами в эксклюзивном жилом комплексе Victoria …
$443,335
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Бургас, Болгария
Вилла
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Описание объекта: 8 Del Mar" - жизнь у моря. Бутик-комплекс из всего 8 современных таунхаус…
$451,048
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Вилла в Болгария
Вилла
Болгария
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Описание объекта: Современная вилла на Бали с частным бассейном, полным управлением и чешски…
$234,088
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Вилла в Несебр, Болгария
Вилла
Несебр, Болгария
Количество спален 6
Площадь 936 м²
Описание объекта: Дом с бассейном, частным садом и бассейном у моря! В живописной деревне Ко…
$365,406
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Вилла в Болгария
Вилла
Болгария
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Описание объекта: Современная вилла на Бали с частным бассейном, полным управлением и чешски…
$199,831
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Вилла в Bezvoditsa, Болгария
Вилла
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 430 м²
Описание объекта: Видео: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI На продажу выставлены два дома, постр…
$216,678
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Вилла в Созопол, Болгария
Вилла
Созопол, Болгария
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Objektbeschreibung: АКЦИЯ до 31.12.2025г! ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРАЧКА ОТ МОРЕТО! Само сега пре…
$639,460
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Вилла в Bojurets, Болгария
Вилла
Bojurets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальную, недавно построенную виллу по самым высоким с…
$708,425
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Вилла 6 комнат в Mladinovo, Болгария
Вилла 6 комнат
Mladinovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Цена по запросу
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Вилла в Pomorie, Болгария
Вилла
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже просторный и очень светлый двухэтажный дом, расположе…
$251,216
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Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Описание объекта: Эта недвижимость расположена в **Venid Eco Village** в **Святи Влас**, зак…
$751,841
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Вилла 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Вилла 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
🏡ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА с просторным двором в Victoria Hill — Документы готовы! Предлагаем ваше…
$437,957
НДС
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Болгарский Эксперт
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Вилла 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Вилла 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Описание объекта: 🏡 Описание объекта Мы предлагаем эксклюзивную двухэтажную виллу с частным…
$461,206
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Вилла в Burgas, Болгария
Вилла
Burgas, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Описание объекта: Этот полностью меблированный дом с 5 комнатами расположен в районе Рудник …
$291,687
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Вилла в Равда, Болгария
Вилла
Равда, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Описание объекта: Двухэтажная вилла в центре Равды, Болгария Мы рады предложить вам простор…
$627,733
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Вилла в Несебр, Болгария
Вилла
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Описание объекта: Ищете компактную, комфортную и выгодную квартиру у моря, не уступая в комф…
$75,251
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Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
$3,57 млн
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Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$53,165
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Вилла в Бургас, Болгария
Вилла
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Описание объекта: Всего в 250 метрах от песчаного пляжа и с видом на море! Лучшая цена! Посл…
$379,679
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Вилла в Ахелой, Болгария
Вилла
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: На продажу предлагается отдельный 4-комнатный дом в закрытом жилом комплек…
$127,829
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Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 301 м²
Описание объекта: **Venid Eco Village** — закрытый жилой комплекс в Свети Влас, разработанны…
$2,08 млн
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Вилла в Несебр, Болгария
Вилла
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Площадь 210 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже великолепный трехэтажный новострой с невероятным видо…
$308,311
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Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию прекрасную возможность инвестировать в просто…
$259,210
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Вилла 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Вилла 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
🏡 СТАТУСНАЯ ЭКО-ВИЛЛА С ПАНОРАМОЙ МОРЯ И СОБСТВЕННОЙ САУНОЙ: ЖК ECO VILLAGE (СВЕТИ ВЛАС) …
$610,508
НДС
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Болгарский Эксперт
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Вилла в Balchik, Болгария
Вилла
Balchik, Болгария
Количество спален 4
Площадь 2 450 м²
Описание объекта: Продается недавно построенный дом по высоким стандартам ЕС. Расположенный …
$233,171
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Вилла в Aytos, Болгария
Вилла
Aytos, Болгария
Количество спален 2
Площадь 129 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию современный 3-комнатный дом в Айтосе. Он расп…
$239,797
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Вилла 4 комнаты в Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты
Калофер, Болгария
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает  своим клиентам  и коллегам: Светлую, простор…
$27,119
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Вилла 7 комнат в Обзор, Болгария
Вилла 7 комнат
Обзор, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
$194,703
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Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 1
Предлагаем к покупке новый строящийся современный дом в селе Кошарица без таксы обслуживания…
$175,449
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Параметры недвижимости в Болгарии

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