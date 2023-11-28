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Виллы в Болгарии

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15 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца  в тихом и  живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этот эксклюзивный комплекс закрытого типа находится в городе Балчик, внепосредственной близо…
€90,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бургасская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бургасская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. В …
€275,712
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Несебр, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Несебр, Болгария
Комнаты 5
Площадь 393 м²
 Дом с четырьмя спальнями и частным бассейном в элитном жилом комплексе. Вид на море! Частны…
€420,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Новопостроенный частный дом с асфальтированным доступом, подходит для постоянного проживания…
€410,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 315 м²
Частный, элегантный дом класса люкс в г.Варна Распределение дома: Первый этаж: фитнес, сануз…
€395,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
€45,000
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Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
Площадь 212 м²
€250,000
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Harmanli, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
€165,000
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Вилла с Spalni в Kosharitsa, Болгария
Вилла с Spalni
Kosharitsa, Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 123
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
€42,000
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Вилла в Поморие, Болгария
Вилла
Поморие, Болгария
Площадь 88 м²
Этаж 12
Вы мечтаете переехать из городской квартиры в спокойное и уютное место на окраине города? То…
€75,300
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Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
€3,20 млн
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Вилла 4 комнаты с Spalni в Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты с Spalni
Калофер, Болгария
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает  своим клиентам  и коллегам: Светлую, прост…
€25,000
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Вилла 4 спальни в Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
€180,000
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Параметры недвижимости в Болгарии

с видом на горы
недорогая
элитная
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