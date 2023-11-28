ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Жилая
Виллы
Виллы в Болгарии
Вилла
Очистить
15 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
4
230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца в тихом и живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
2
70 м²
Этот эксклюзивный комплекс закрытого типа находится в городе Балчик, внепосредственной близо…
€90,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
5
320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бургасская область, Болгария
4
241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. В …
€275,712
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Несебр, Болгария
5
393 м²
Дом с четырьмя спальнями и частным бассейном в элитном жилом комплексе. Вид на море! Частны…
€420,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
4
240 м²
Новопостроенный частный дом с асфальтированным доступом, подходит для постоянного проживания…
€410,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
5
315 м²
Частный, элегантный дом класса люкс в г.Варна Распределение дома: Первый этаж: фитнес, сануз…
€395,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
6
2
950 м²
2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла
Kosharitsa, Болгария
212 м²
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Harmanli, Болгария
10
6
5 000 м²
3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
€165,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с Spalni
Kosharitsa, Болгария
65 м²
123
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
€42,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла
Поморие, Болгария
88 м²
12
Вы мечтаете переехать из городской квартиры в спокойное и уютное место на окраине города? То…
€75,300
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла
Lozenets, Болгария
6 670 м²
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты с Spalni
Калофер, Болгария
4
450 м²
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает своим клиентам и коллегам: Светлую, прост…
€25,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7
2
1 500 м²
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Болгарии
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL