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Бунгало в Болгарии

Бургасская область
3
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8 объектов найдено
Бунгало 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Очаровательное бунгало в районе вилл Кошарица - Монте-Мар, тихое место недалеко от Солнечног…
$198,926
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 3 комнаты в Bojanovo, Болгария
Бунгало 3 комнаты
Bojanovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Фантастическая возможность купить 2 бунгало с 2 спальнями на большом участке в популярной де…
$161,628
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 2 комнаты в Болгария
Бунгало 2 комнаты
Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем одноэтажный дом в деревне Guljowzsa, регион Бургас, для продажи Деревня распо…
$96,072
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 6 комнат в Bojanovo, Болгария
Бунгало 6 комнат
Bojanovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Фантастическая возможность купить 2 бунгало с 2 спальнями на большом участке в популярной де…
$161,628
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 4 комнаты в Novo Panicharevo, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Novo Panicharevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вам одноэтажный дом в поселке Ново Паничарево под Бургасом. В доме 3 спальни. Они…
$132,919
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 4 комнаты в Ахелой, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем уникальный, совершенно новый дом с тремя спальнями и уникальным видом на море …
$282,566
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 3 комнаты в Trastikovo, Болгария
Бунгало 3 комнаты
Trastikovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Предлагаем отремонтированный дом в селе Трастиково Болгарии. Площадь дома составляет 75 кв.м…
$62,164
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 3 комнаты в Bania, Болгария
Бунгало 3 комнаты
Bania, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом в эко-деревне Свети Влад в 1 км от Бани. Гостиная с интегрированн…
$65,160
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Nils Ott Real Estates
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