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Инвестиционная недвижимость в Болгарии

Nesebar
4
Бургасская область
4
Инвестиционная В архив
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10 объектов найдено
Инвестиционная под аренду в Ravda, Болгария
Инвестиционная под аренду
Ravda, Болгария
Площадь 33 м²
Этаж 6
Новый комплекс апартаментов премиум-класса Marea Garden 2 находится в 5 минутах ходьбы от Це…
€39,305
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Инвестиционная с Spalni, с холодильником в Koprivshtitsa, Болгария
Инвестиционная с Spalni, с холодильником
Koprivshtitsa, Болгария
Дом Чолакова - произведение архитектуры эпохи Возрождения. Дом был построен до освобождени…
€300,000
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Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
Эко-поселение Омая, окруженное лесами Гоце Делчева, простирается на обширной территории с …
€2,00 млн
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Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€2,00 млн
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Инвестиционная в Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
Площадь 2 627 м²
Расположен  курортно-оздоровительной зоне г.Солнечный берег, с одной из сторон граничит с …
€1,25 млн
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Инвестиционная под аренду в Несебр, Болгария
Инвестиционная под аренду
Несебр, Болгария
Площадь 30 м²
Продается в хорошие руки разработанный вело-прокат и вело-магазин в курортном комплексе Со…
€13,000
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Инвестиционная с Spalni в Borovets, Болгария
Инвестиционная с Spalni
Borovets, Болгария
Площадь 6 682 м²
Агентство недвижимости представляет инвестиционный сайт на курорте Солнечный берег. «Боров…
€1,69 млн
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Инвестиционная с Spalni в Pamporovo, Болгария
Инвестиционная с Spalni
Pamporovo, Болгария
Площадь 5 661 м²
КОМПЛЕКС ОТДЬIХА „БАРКО-ПАМПОРОВО” Курортный комплекс Пампорово создан в 1933 году, он р…
€2,00 млн
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Инвестиционная в София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
Площадь 55 м²
€35,000
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Инвестиционная с холодильником в Святой Влас, Болгария
Инвестиционная с холодильником
Святой Влас, Болгария
Площадь 2 200 м²
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
€1,50 млн
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