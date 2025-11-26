Квартира в новостройке Solemare by the Sea

Жилой комплекс включает 174 апартамента: студии, а также одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, выполненные по высоким стандартам качества и комфорта. Проект располагает развитой инфраструктурой для бизнеса и отдыха, что делает его удобным как для постоянного проживания, так и для краткосрочного пребывания гостей, приезжающих с деловыми или туристическими целями.

Архитектурная концепция здания сочетает в себе европейскую эстетику и современные дизайнерские решения, отвечая самым взыскательным требованиям ценителей комфорта, уюта и функциональности.

Завершение строительства - до мая 2026 года.

Инфраструктура и преимущества комплекса