  2. Болгария
  3. Ахелой
  Квартира в новостройке Solemare by the Sea

Квартира в новостройке Solemare by the Sea

Ахелой, Болгария
от
$64,926
НДС
;
6
ID: 33274
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Pomorie
  • Город
    Ахелой

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Жилой комплекс включает 174 апартамента: студии, а также одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, выполненные по высоким стандартам качества и комфорта. Проект располагает развитой инфраструктурой для бизнеса и отдыха, что делает его удобным как для постоянного проживания, так и для краткосрочного пребывания гостей, приезжающих с деловыми или туристическими целями.

Архитектурная концепция здания сочетает в себе европейскую эстетику и современные дизайнерские решения, отвечая самым взыскательным требованиям ценителей комфорта, уюта и функциональности. 

Завершение строительства - до мая 2026 года.

Инфраструктура и преимущества комплекса

  • Бассейн

  • Фитнес-центр

  • Премиальный спа-комплекс

  • Ресторан

  • Бар у бассейна

  • Детская плошадка 

  • Магазины на территории комплекса

  • Зона ресепшен

  • Круглосуточная охрана 

  • Конференц-залы 

Местонахождение на карте

Ахелой, Болгария
Образование
Еда и напитки
Досуг

