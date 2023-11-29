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Realting.com
Болгария
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София
Жильё в София, Болгария
квартиры
186
дома
8
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194 объекта найдено
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Квартира
София, Болгария
66 м²
3/5
€117,880
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Квартира
София, Болгария
68 м²
1/6
€99,000
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Квартира
София, Болгария
91 м²
7/10
€168,330
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Квартира
София, Болгария
83 м²
3/10
€153,828
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Квартира
София, Болгария
56 м²
7/10
€106,720
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Квартира
София, Болгария
54 м²
3/10
€99,475
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Квартира
София, Болгария
128 м²
3/9
€235,930
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Квартира
София, Болгария
100 м²
6/10
€184,510
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Квартира
София, Болгария
41 м²
5/14
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается меблированная однокомнатная квартира в здании с ACT 16, р…
€79,990
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
София, Болгария
1
1
54 м²
Bestay Property presents a one-bedroom apartment in a new luxury brick building facing Ekate…
€120,000
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Квартира 1 спальня
София, Болгария
1
1
55 м²
Bestay Property offers a premise with the status of an Art Club Cafe in the ideal center of …
€195,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
София, Болгария
3
3
200 м²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Цена по запросу
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Квартира
София, Болгария
115 м²
3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Дианабад в коммуникативном ме…
€189,000
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Квартира
София, Болгария
101 м²
2/10
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в центре. София в недавно построен…
€200,000
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Квартира
София, Болгария
78 м²
3/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Молодежь 3 в тихом и спокой…
€160,000
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Квартира
София, Болгария
54 м²
5/15
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Banishora в коммуникативном…
€109,900
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Квартира
София, Болгария
56 м²
5/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Младост 1 в коммуникативном…
€127,500
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Квартира
София, Болгария
96 м²
4/8
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира с подземным парковочным местом с ACT 16 в ко…
€280,000
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Квартира
София, Болгария
82 м²
3/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
€177,760
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Квартира
София, Болгария
70 м²
4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира с частным двором в Бояне. Он расположен в н…
€165,350
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Квартира
София, Болгария
144 м²
3/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небол…
€310,320
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Квартира
София, Болгария
103 м²
2/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Бояне. Он расположен в небольшо…
€222,710
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Квартира
София, Болгария
60 м²
6/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Младост 4 в коммуникативном…
€127,000
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Квартира
София, Болгария
76 м²
3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в Дианабаде. Квартира расположена…
€135,000
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Квартира
София, Болгария
167 м²
4/7
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Он расположен в н…
€345,000
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Квартира
София, Болгария
70 м²
2/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в коммуникативном месте в. Друж…
€159,000
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Квартира
София, Болгария
119 м²
3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дианабад в коммуникативном …
€185,000
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Квартира
София, Болгария
85 м²
2/5
€138,500
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Дом
София, Болгария
210 м²
3/3
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухэтажный дом у подножия горы Витоша в. Boyana. В до…
€395,000
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Квартира
София, Болгария
98 м²
4/7
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Дружба 2 в тихом месте рядо…
€170,000
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Параметры недвижимости в София, Болгария
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