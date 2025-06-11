  1. Realting.com
  Болгария
  Святой Влас
  Жилой комплекс Премиум класс на побережье Болгарии

Жилой комплекс Премиум класс на побережье Болгарии

Святой Влас, Болгария
$127,089
3
ID: 27580
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

  Страна
    Болгария
  Область / штат
    Бургасская область
  Район
    Nesebar
  Город
    Святой Влас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Роскошная жизнь на побережье

Готово к летнему сезону 2027 года!

Потрясающие просторные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы

Кто не хочет насладиться незабываемой летней жизнью на морском побережье?

Вас ждут завораживающие закаты, прекрасно оборудованные интерьеры и великолепная территория апарт-отеля. Всё это в отличном месте с видом на волшебное Чёрное море и потрясающую панораму всей бухты курорта Солнечный берег — прекрасно в любое время суток.

Если вы любите плавание, бодибординг или просто отдых на мягком песчаном пляже с семьей, расположение означает, что и пляж, и волны находятся буквально в 100 метрах от двери.

Курорт — настоящий рай для семейного летнего отдыха, предлагающий два пресноводных бассейна, детские бассейны и захватывающие водные горки. В летний период работает 7-дневная анимационная программа апарт-отеля.

Комплекс расположен в западной части Свети Влас, в шаговой доступности от всех живописных пляжей города и яхт-клуба Dinevi Marina, а также всего в 5 минутах езды от набережной Солнечного берега. Пляжные кафе, уютные рестораны, дискотеки, бары и ночная жизнь побережья находятся всего в нескольких минутах езды.

это редкая и уникальная возможность: уютные, стильные, высококлассные апартаменты в великолепном месте, недалеко от центра Свети Влас и всего в 5 минутах от ночной жизни Солнечного берега.

Идеальный вариант как для инвестиций, так и для постоянного или сезонного проживания, благодаря сочетанию ключевых факторов: прекрасное расположение, высококачественное строительство и тщательно продуманные интерьеры.

Апартаменты сдаются с готовой отделкой и полной меблировкой, полностью готовы к проживанию или сдаче в аренду.

Комплекс предназначен для круглогодичного проживания.

Местонахождение на карте

Святой Влас, Болгария
Realting.com
Перейти
