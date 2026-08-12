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Склады в Болгарии

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2 объекта найдено
Склад в Karnobat, Болгария
Склад
Karnobat, Болгария
Описание объекта: На продажу представлен склад/здание в районе вокзала города Карнобат (прим…
$463,543
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Склад 2 500 м² в Voluyak, Болгария
Склад 2 500 м²
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Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую базу …
$1,67 млн
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