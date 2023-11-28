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Склады в Болгарии

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3 объекта найдено
Warehouse / Industrial building with offices в Gotse Delchev, Болгария
Warehouse / Industrial building with offices
Gotse Delchev, Болгария
The estate is at the entrance of the city in Industrial zone and has total area of 18000 m2 …
€2,80 млн
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Склад 6 комнат с парковка, с Онлайн-показ в Тырговиштская область, Болгария
Склад 6 комнат с парковка, с Онлайн-показ
Тырговиштская область, Болгария
Комнаты 6
Площадь 754 м²
Количество этажей 2
Продается склад 754 кв.м застроенной площади с участком 2084 кв.м. в тарговиште IBG Real Es…
€285,000
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Склад в Вробница, Болгария
Склад
Вробница, Болгария
Площадь 2 500 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…
€1,58 млн
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