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Oazis Realty

Болгария, ул. Отец Паисий Хилендарски, No27 А, оф 15, 8230 обл. Бургас, гр. Несебър, България
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Oazis Realty
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
Русский, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
oazisrealty.com
Описание

Агентство недвижимости в Болгарии «Оазис риэлти». В нашей собственной базе более 500 отличных проверенных объектов. Мы находимся в городе Несебре — это центр Южного побережья.

Продаем: квартиры, дома, инвестиционную недвижимость, первичку, вторичку. Помощь в получении банковских услуг (ипотека и т. д.).

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Компания была основана в 2013 году. Основной целью агентства «Квадрат» является адекватная помощь при покупке или продаже недвижимости. Мы стремимся улучшать и выходить на новые рынки — за пределы Болгарии и отличаться отношением к клиенту.

Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов, соответствовать их желаниям, возможностям и идеям.

Нива Ил
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Наш опыт работы в сфере продаж болгарской недвижимости составляет более 10 лет, как и прежде Вы можете с нашей помощью: - Купить недвижимость в Болгарии, включая все морские и горнолыжные курорты, города Бургас, Варна, сельские дома, земля различного назначения, коммерческие объекты любого назначения; - Продать недвижимость в Болгарии, все морские курорты Болгарии, города Бургас, Варна, сельские дома, коммерческие объекты различного назначения: рестораны, магазины, помещения под офисы, помещения для ведения любого вида бизнеса которым вы захотите заниматься в Болгарии (салон красоты, пекарня, ремонт, сервисные услуги, звукозаписывающая студия, медицинский или фитнесс центр); - В последние несколько лет мы активно развивали направление по аренде недвижимости в Болгарии на море и это у нас замечательно получилось! Через нас можно как сдать свои апартаменты в Болгарии, так и снять. Мы профессионально занимаемся этой услугой, выполняя полный цикл работ: подготовку апартамента к аренде, наполнение, поиск клиентов, бронирование, встреча гостей в аэропорту и заселение в любое время суток, уборка, расчеты, оплата коммунальных услуг и налогов в Болгарии, услуги шопинга для гостей, аренда авто; - Оформить болгарские туристические визы, болгарские визы под недвижимость, визу Д; - Также через нашу компанию или наших партнеров вы можете приобрести авиабилеты в Болгарию на регулярные или чартерные рейсы, - оформить страховку в Болгарию; - Для тех кому необходимо провести сопровождение сделки в Болгарии с помощью юристов или адвоката, подготовить документы к сделке купли-продажи в Болгарии мы делаем все возможное для наших клиентов, в том числе оказываем консультационную юридическую поддержку по вопросам недвижимости, оформления вида на жительства в Болгарии.
Avrora Plus
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Агентство “АВРОРА ПЛЮС” работает на болгарском рынке недвижимости более 15 лет, является членом НСНИ (Болгарская Ассоциация агентств недвижимости). Продажа и аренда городского и курортного жилья, домов, участков земли под застройку и бизнес недвижимости. Ассоциированный член: CEREAN, NAR, FIABCI. В апреле 2017 г. агентство ”АВРОРА ПЛЮС” награждена в рейтинге Росийского портала международной недвижимости: Homesoverseas, как лучшая фирма недвижимости в Болгарии, работающая на русскоязычном рынке.
Atikante Estates
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Мы - агентство по недвижимости нового поколения:

мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью; качество фото HD; точные архитектурные изыскания и эскизы помещений; использование социальных сетей для привлечения большего количества клиентов; бесплатные юридические, архитектурные и бухгалтерские консультации, входящие в комиссию; работаем с крупнейшими зарубежными компаниями и инвестиционными фондами; мы не только брокеры, но и инвесторы - сдаем в аренду, покупаем и ремонтируем недвижимость.

Сделайте свою жизнь проще, связавшись с нами!

CARE ESTATE BG

Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години.

Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване на сделки.

Наша цель - предоставить нашим клиентам квалифицированные консультационные услуги по недвижимости, мы стремимся сделать весь процесс купли-продажи недвижимости простым, приятным и беззаботным.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Поддержка на всех этапах каждой сделки, включая:  Брокерские услуги по покупке недвижимости  Брокерские услуги по продаже недвижимости  Юридические консультации в отношении недвижимости  Подготовка всех необходимых документов для признания сделки  Проверки на наличие обременений недвижимости  Подготовка нотариальных актов и всех других необходимых документов  Помощь в случае необходимости проведения ремонтных работ  Консультация с кредитным экспертом, в случае необходимости получения ипотечного или другого вида кредита.

Представители агентства CARE ESTATE BG будут рядом с вами на протяжении всего процесса купли-продажи, ведь вы не просто покупаете недвижимость, а совершаете эмоциональный и незабываемый поступок в своей жизни, который непременно должен сопровождаться положительными эмоциями и профессиональной защитой.

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