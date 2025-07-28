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Дома с террасой в Брестской области, Беларусь

Барановичи
25
Брест
270
Мухавецкий сельский Совет
169
Мотыкальский сельский Совет
61
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1 объект найдено
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 324 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2008 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 362,7 кв.м, общ.- 324,0 кв.м, жи…
$248,000
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