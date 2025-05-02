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Дома в Великоритском сельском Совете, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 29,8 кв.м, общ.- 29,8 кв.м, жил.- 12,4 к…
$6,800
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1976 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,5 кв.м, общ.- 70,4 кв.м, жил.- …
$11,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Лот 7251 Звоните для более подробной информации Современная дача на хорошем участке в лесу р…
$39,900
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Садовый домик в Малоритском р-не. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 72,0 кв.м. 2 комнаты. Ст…
$20,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1990 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 66,7 кв.м, общ.- 57,2 кв.м, жил.- …
$10,500
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Садовый домик в Малоритском р-не. 1984 г.п. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.- 56,5 кв…
$6,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1989 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 32,8 кв.м, общ.- 32,8 кв.м, жил.- …
$8,900
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Дом в Масевичи, Беларусь
Дом
Масевичи, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1953 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,9 кв.м, общ.- 48,9 кв.м, жил.- 40…
$13,500
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Описание: Жилой дом в Малоритском р-не. 1920 г.п. Реконструкция 1980 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 60…
$14,500
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Параметры недвижимости в Великоритском сельском Совете, Беларусь

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