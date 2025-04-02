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Дома в Батчинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,7 кв.м, общ.- 75,7 кв.м, жил.- 4…
$29,900
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2012 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 161,0 кв.м, общ.- 124,7 кв.м, жил.-…
$85,000
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Дом в Птицефабрика, Беларусь
Дом
Птицефабрика, Беларусь
Площадь 82 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина (пос.Птицефабрика). Дом одноэтажный, …
$36,500
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Параметры недвижимости в Батчинский сельский Совет, Беларусь

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