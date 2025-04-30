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Коттеджи в Брестской области, Беларусь

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8
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20 объектов найдено
Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 178 м²
Код объекта 07025: мы работаем от собственника! Покупая этот объект Вы не платите агентству …
$120,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 121 м²
Лот 8390. Продажа коттеджа под отделку на Берёзовке! Просто наберите по этому номеруПокупате…
$107,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 125 м²
Продается коттедж 2023 г.п. в живописном месте города Бреста. Дом строился для себя и продае…
$112,000
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Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, - Вы не платите агентству комиссию!  Жилой…
$250,000
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Коттедж в Черни, Беларусь
Коттедж
Черни, Беларусь
Площадь 216 м²
Код объекта 07623: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект- Вы не платите агентству…
$148,000
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Коттедж в Мазури, Беларусь
Коттедж
Мазури, Беларусь
Площадь 143 м²
Предлагается к продаже комфортабельный жилой дом в пригороде Кобрина (д.Мазури). Дом 2013 го…
$80,000
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Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 418 м²
Количество этажей 3
Продаётся элитный трехуровневый кирпичный коттедж для комфортной жизни. Коттедж находится в …
$143,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 302 м²
Лот 8379. Коттедж для комфортного проживания большой семьи.Звоните для более подробной инфор…
$149,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 285 м²
Жилой дом  в Барановичах по адресу ул. Пушкина.Дом 2003 года постройки. Общая площадью жилог…
$140,000
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Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 215 м²
Предлагается к продаже двухуровневый коттедж по ул.Мира в городе Кобрине. Дом 2012 года пост…
$155,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 173 м²
Предлагается к продаже жилой дом по ул. Хвойной в г. Кобрине. Дом 2007 года постройки, общая…
$94,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 141 м²
Эксклюзивное предложение!!! Продается отличный жилой дом в микрорайоне Дубровка города Брест…
$159,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 292 м²
Лот 8484. Продажа коттеджа по ул. Вересковая! ТОРГ Запишитесь на просмотр по номеру в объявл…
$214,000
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Коттедж в Мухавец, Беларусь
Коттедж
Мухавец, Беларусь
Площадь 430 м²
Предлагаем приобрести замечательный жилой дом со сказочной усадьбой в неповторимо красивой п…
$246,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 225 м²
Лот 7783. Продажа коттеджа на Речице в черте Бреста! Запишитесь на просмотр по этому номеру …
$164,000
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Коттедж в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается шикарный двухэтажный коттедж в д. Сколдычи. Дом полностью готов к комфортному прож…
$122,900
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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